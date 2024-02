Celebrity Ascent (02/2024)

Celebrity Cruises ovetok 8. november 2023 det nybygde cruiseskipet Celebrity Ascent fra Chantiers de l’Atlantique-verftet i St. Nazaire i Frankrike. Dette er fjerde skipet i rederiets innovative Edge-serie og kan by på fremtidsrettet design fra verdens ledende arkitekter og interiørdesignere.

Celebrity Ascent dro ut på sitt første cruise fra Fort Lauderdale i Florida 3. desember, med en 7-netters Eastern Caribbean-seiling som besøker populære destinasjoner som St. Maarten, St. Thomas og Den dominikanske republikk.

3260 PASSASJERER

Det nye cruiseskipet til Celebrity Cruises er 327 meter langt og rommer 3260 gjester som kan boltre seg på 16 dekk. Skipet har et mannskap på 1400 personer og kan gå med en fart på 22 knop. Celebrity Ascent er registrert på Malta. Nybygget har en rekke tilbud om bord som gjør at skipet er i det øvre kvalitetssjiktet blant de store cruiseskipene. Vi kan nevne The Retreat, som er et eksklusivt feriested som fungerer som en egen resort for suitegjester med blant annet et to-etasjers soldekk.

VILLAER MED STUPEBASSENG

Overnattingstilbudene om bord er varierte, fra moderne to-etasjers villaer med private stupebassenger til lugarer med verandaer som visker ut grensene mellom innendørs og utendørs liv. En utvidet takhage og den terraserte Sunset Bar på skipets akterdekk er andre tilbud om bord.På Resort Deck presenteres underholdningstilbudet, med blant annet seks nye liveproduksjoner, interaktive spillopplevelser, kasino og mer.

MAGISK TEPPE

Blu er en matrestaurant for Aqua Class-gjester og er tilgjengelig for uteservering på dagtid. Celebrity Ascent er også utstyrt med Magic Carpet som blir regnet som en ingeniørbragd. På kveldstid tilbys her gjestene uavbrutt utsikt mens de nipper til cocktailer eller spiser middag “svevende” på utsiden av skipet.

Etter Celebrity Ascents jomfrureise, legger skipet ut på turer i Øst- og Vest-Karibia til slutten av april 2024. Da drar det nye cruiseskipet tilbake til Europa og til Middelhavet for å seile fra Barcelona og Roma.

MASKINERI

Skipet er utstyrt med totalt fem motorer til fremdrift og til kraftproduksjon om bord. Alle motorer er leverte av Wärtsilä, og det er to av typen 8L46F, to av typen 12V46F og en 12V32E. Fremdriften skjer ved hjelp av to Azipod propellere fra ABB, mens Brunvoll har levert fire FU115 tunnelthrustere for sideveis manøvrering.