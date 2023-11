Charlie Knight (11/2023)

Salthammer Båtbyggeri overleverte fredag 29. september 2023 sitt bygg nummer 152, Charlie Knight, til Inverlussa Marine Services i Skottland. Dette er det første bygget verftet leverer til Inverlussa Marine Services Ltd. og den første servicebåten som Salthammer Båtbyggeri AS har leverte til en utenlandsk kunde.

Det nye fartøyet er bygget i sin helhet ved verftet på Vestnes og er en CoastCat18 designet av Tomra Engineering AS. Båten har en største lengde på 18,5 meter og en bredde på 12 meter. Den er utrustet med blant annet batteri, innredning for fire personer, 40 tonns dekksvinsj, 5 tonns capstan, tauepinner, store kraner og et arbeidsdekk på 110 kvadratmeter.

Inverlussa er en av Skottlands største tilbydere av servicebåttjenester til akvakultur og fornybar energi. Selskapet er et familieeid rederi og har særlig fokus på sikkerhet og kvalitet både når det gjelder fartøy og i operasjoner.

FØRSTE TIL INVERLUSSA

– At Inverlussa valgte Norge med Tomra Engineering til å designe, og Salthammer til å produsere og levere det som nå blir en av de mest fleksible og sterke servicebåtene i Skottland, viser den posisjon vi og Norge har som produsent av slike fartøy, sier Lasse Stokkeland, daglig leder ved verftet.

– Dette er det første fartøyet vi leverer til Inverlussa, og det har vært en stor glede og et stort ansvar å få lov til å bygge og levere Charlie Knight, fortsetter Per Svein Moland, prosjektleder ved verftet. Dette er det verktøyet rederiet og mannskapet skal leve og arbeide med i mange år framover og vi forstår hvor viktig det er at båten er komfortabel, praktisk og driftssikker. Vi håper vi har levd opp til forventningene og ønsker båt og mannskap lykke til.

TRADISJONSRIKT VERFT

Salthammer Båtbyggeri AS er Norges eldste verft og ble startet i 1896. De har flere kontrakter på nye fartøy i ordreboken, og med faste gode kunder innen stålkonstruksjoner i tillegg er Salthammer Båtbyggeri rigget for en fortsatt positiv utvikling i årene som kommer.

KLASSE

Charlie Knight er klasset i DNV med notasjonen 1A LC Service Battery(Safety) E0 ER(SCR) R1(gbr). Fartøyet er registrert i Storbritannia med Glasgow som hjemmehavn.

MASKINERI

Nybygget har to hovedgeneratorer, begge av typen John Deere 6068AFM85 fra Nogva Motorfabrikk. Framdriftsmotorene i det hybride oppsettet er to Scania DI13-motorer på 500 hestekrefter hver. De to reduksjonsgirene er av typen HC-258 fra Nogva Motorfabrikk AS, og to thrustere av typen STR-65-180 er levert av PMH Norway AS. Styremaskinen kommer også fra PMH Norway.

DEKK

På dekk står det to kraner av typen Palfinger PK 150002 og Palfinger PK 65002. Hovedleverandør av dekksutstyr ellers er SHM Maritime AS som blant annet har levert to vinsjer på 40 og 20 tonn i tillegg til plateholder.

DIVERSE

One Electro har stått for det elektriske installasjonsarbeidet og Marinelektronikk har levert elektronisk utstyr og broløsning. Innredningsarbeidene i nybygget er utført av One Solutions.

Tomrefjord Rør og Montering AS har utført rørinstallasjoner, Copra Drift AS har levert ventilasjon og varmegjenvinning, Viking Norsafe Life-Saving Equipemnt sikkerhets- og redningssystem. Brannslukkesystem er levert av Ålesund Brannservice og Nor-tronik AS mens CSD Sealing Systems AS og Roxtec AS har levert kabel- og rørgjennomføringer.