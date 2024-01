Christina S (01/2024)

Nybygg nummer 470 fra Karstensens Skibsværft i Skagen i Danmark ble midt i september overlevert til et samarbeidsselskap mellom Freedom Fish Limited, Shannon Fishing Limited og Peter & J. Johnstone Limited fra Skottland.

Nye Christina S erstatter et eldre fartøy med samme navn, og det nye fiskefartøyet vil operere etter samme mønster med et tradisjonelt pelagisk trålfiske etter makrell, sild, og kolmule. Fartøyets design, spesifikasjon og arrangement er et resultat av et omfattende og tett samarbeid mellom eiere og verft hvor alle løsninger er optimalisert og skreddersydd for å passe eiere og mannskapets spesifikke krav.

PLASS TIL 11

Hovedfokus er satt på optimalisering av arbeid, sikkerhet og komfort for mannskapet, optimalisering av fangsthåndtering- og lagringsfasiliteter og optimalisering av drivstofforbruk. Skroget er bygget i stål med to sammenhengende dekk; hoveddekk og shelterdekk, og med lange for- og båtdekk. Styrehus, båtdekk 02, skorstein og master er bygget i aluminium.

Noen av lugarene er plassert på hoveddekk og består av tre enmanns- og to tomanns lugarer, alle med eget toalett/dusj. På shelterdekket er det fire enmanns lugarer og sykehus, alle med eget toalett/dusj, kaffebar, garderobe, rom for oljetøy og stort velværeområde med trimrom og badstue. Styrehuset på toppen av dekkshuset har 360 graders utsikt.

KLASSE

Christina S er klasset i DNV og har fått klassenotasjonen DNV +1A Fishing Vessel E0 TMON, hull: Ice-C. Den nye pelagiske tråleren skal føre britisk flagg med Fraserburg som registreringshavn.

MASKINERI

Hovedmotor er en Wärtsilä 12V31 som yter 7320 kW. Denne er koblet opp til et Wärtsilä 4G1190 propellanlegg via en Wärtsilä SCV 100/2-PDC68 girboks. Roranlegg er levert av Kongsberg og styremaskinen er en Tenfjord SR 722, også levert av Kongsberg. Brunvoll har levert to thrustere, en FU-63 på 950 kW og en opptrekkbar AR-63 på 850 kW.

Akselgenerator er levert av Cummins, mens hjelpemotorene er to Caterpillar C32 og havneaggregat er en Scania DI09. Sperre har levert to startluftkompressorer og Atlas Copco arbeidsluftkompressor. Separatorer for drivstoff og smøreolje kommer fra Alfa-Laval, mens Desmi har levert diverse pumper sammen med ITT Flygt. Bokskjølere er levert av Kelvion, ejectorer av Ellehammer og varmtvannstank av OSO Hotwater.

DEKK

Vinsjer til håndtering av trålutstyr og til fortøyning er leverte av SeaQuest. De har også levert fiskepumper og dekkskraner. HP Hydraulics har levert hydraulikkanlegget, Brødrene Markussen Blue Line trålblokker og Max Fodgaard anker og kjetting. MOB-båt er en Viking Norsafe Merlin 615, MOB-båt davit en Viking MDM DAF-275 E og to flåter for 20 personer hver er også levert av Viking.

FISKEBEHANDLING

RSW-systemet er levert av Johnson Controls med sirkulasjonspumper fra Azcue. Aktuatorer for ventilene kommer fra Eltorque mens vacuumsystemet er levert av Cflow.

INNREDNING

Innredningsarbeidene er utført av Maritime Montering med egne møbler og møbler fra Ekornes. Styrehusstoler kommer fra NorSap og er av typen 1600. El-Pro har levert konsoller i styrehuset.

Ventilasjon er levert av LF Venti-lation, vinduer av Promap, viskere kommer fra Wynn mens Beha-Hedo Marine har levert bysseutstyret. Toalettsystem kommer fra Jets Vacuum.

ELEKTRO/ELEKTRONIKK

Navigasjonslys er levert av Den Haan, søkelys kommer fra Seematz, tankkontroller fra Mobrey Alarms, PMS system fra Deif Delomtic, hovedtavle fra Scan Technic og alarmpanel og IAS fra Marin Control Services. KS Elektro har installert det elektriske anlegget.

Furuno UK og Woodsons of Aberdeen har levert og installert det elektroniske utstyret for navigasjon, fiskeleting og kommunikasjon, og i hovedsak brukt utstyr fra Furuno, Simrad og Sailor. Intercomanlegget om bord er levert av Vingtor Stentofon.