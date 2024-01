Dagning (01/2024)

Oma Baatbyggeri AS på Stord leverte i slutten av oktober 2023 kombibåten Dagning til Florø Skyssbåt AS. Katamaranen er den siste i en serie på tre som skal trafikkere i rutepakke 2 i tidligere Sogn og Fjordane fylke. De to første båtene er levert til Norled AS tidligere mens den tredje og siste i serien nå er levert til Florø Skyssbåt.

Nybygget er bygg nummer 550 fra Oma Baatbyggeri og har designbetegnelsen CombiCat 30 M. Båttypen er utviklet av verftet selv.

Dagning er i likhet med de andre båtene i serien en hybrid batterielektriske hurtigbåt. Den bygger videre på det velkjente kombikatamaran konseptet fra Oma Baatbyggeri som verftet har levert mange av, helt tilbake til 2001, og som seiler langs hele den langstrakte norske kysten. Båten har kapasitet til å frakte en lastebil på 20 tonn, alternativt sju personbiler i kombinasjon med 70 passasjerer.

Nye Dagning leveres med hybrid batterielektrisk fremdriftsanlegg. Dette gjør at båten kan gå med nullutslipp av CO2 og 100 prosent elektrisk drift det meste av tiden.

RESIRKULERBAR

Båten er bygget i sjøvannsbestandig aluminium, et byggemateriale som er 100 prosent resirkulerbart. Det sterke, men lette byggematerialet er optimalt ved bygging av hurtigbåter og takler fint et akseltrykk på 12 tonn på akterdekket. Ettersom båten er lett, er den utstyrt med ballasttanker for å utligne vektene ved lasting eller lossing av tunge vogntog.

I tillegg til det store bildekket, har fartøyet kran og lasterom. Passasjerkapasiteten er 70, servicefart er 22 til 25 knop og lengden på fartøyet er 30 meter.

MASKINERI

Fremdriftsanlegget er levert av Servogear og har typebetgnelsen Ecoflow Propulsor. Den elektriske fremdriftsmotoren er produsert av Ramme. Hjelpemotor er en Scania DI13 091M med Danfoss Editron generator levert av Nogva Motorfabrikk. Sleipner Motor har levert thruster og interceptor er levert av Humphree. Ydra og Grundfos har levert ulike typer pumper mens brannslukningsanlegget i maskinrommet er av typen Novec 1230 fra Presto Brannteknikk. Batterikjølesystem er levert av Aeron.

DEKK

MES-evakueringssystem er levert av Viking Norsafe Life-Saving Equipment Norway AS mens Undertun Industrier har levert gangvei. Ankervinsj kommer fra MB Hydraulikk, anker og kjetting fra Certex Norge og dekkskran av typen Palfinger er levert av Bergen Hydraulic.

ELEKTRONIKK

IAS-system er levert av Seam mens Teca og Vico har stått for de elektroniske installasjonene. Radar er levert av Furuno.

DIVERSE

West Mekan har levert møbler til innredningen mens ventilasjonsanlegg er levert av verftet selv. Brannvarslingsanlegg kommer fra Teca mens Strigin Säkerhetsglas og Ertec har levert vinduer. Utvendige dører er levert av Libra-Plast og Baggerød og malingsprodukter av Jotun. Teca har utført de elektriske installasjonene.