Disney Wish (09/2022)

Disney Cruise Line døpte og fikk overlevert sitt nybygg Disney Wish fra Meyer Werft i Papenburg i Tyskland 28. juni. Dette er det femte skipet i Disney Cruise Line-flåten og har en kapasitet på 2500 passasjerer med to i hver lugar.

Det nye skipet er det første av tre skip i den nye Triton-klassen som Meyer Werft skal bygge for Disney. Cruiseskipet er også det første i Disney-flåten som får LNG-drift.

Disney Wish er på 135.000 bruttotonn, er 341 meter langt og med en bredde på 39 meter. På de 15 dekkene er det 1250 lugarer og selvsagt en rekke restauranter og andre tilbud for passasjerene. Fartøyet seiler med en servicefart på 22 knop og en toppfart på 24 knop.

FROZEN OG MARVEL

Som for de tidligere skipene til Disney er også det nye cruiseskipet fylt opp med Disneyfortellinger.

Om bord i Disney Wish fortelles det familieeventyr med tema fra Frozen og Marvel, en oppslukende omvisning i Star Wars-galaksen, interaktive virtuelle oppdrag som låser opp skjult magi rundt hvert hjørne, originale sceneproduksjoner i Broadway-stil, fantasifulle klubber for barn i alle aldre, og en utvidet samling av opplevelser eksklusivt for voksne.

FLYTTER GRENSER

– Vi skaper innovasjoner hele tiden og lager store, dristige opplevelser for gjestene våre som kobler dem til historiene våre på fantastiske nye måter, sa Josh D’Amaro, styreleder i Disney Parks, Experiences and Products ved overleveringen av skipet. – Med Disney Wish flytter vi grensene for hva som er mulig med fantastisk ny underholdning og opplevelser og kombinerer dem med Disney Cruise Line. Dette nye skipet er enda et symbol på hvor vi kan dra i fremtiden, la han til.

Disney Wish la ut på jomfruturen 14. juli fra Europa og over til USA og skal de nærmeste månedene gå på tre- og fire-netters cruise til Bahamas og Disneys private øy Castaway Cay med utgangspunkt fra Port Canaveral i Florida i USA.

MASKINERI

Hovedmotorer er fem MAN 12V 51/60 DF som driver to azipoder fra ABB med en ytelse på 19,5 MW, tilsvarende 26.100 hestekrefter. Fire baugthrustere er levert av Wärtsilä.