Dønning (11/2023)

Kewatec Aluboat i Finland overleverte første uke i september 2023 fiskebåten Dønning til Hellnes Fisk i Elnesvågen i Romsdal. Båten er den første av et helt nytt design utviklet av verftet, og har fått typebetegnelsen Norcraft 1099-470. Den er bygd i aluminium.

Ifølge verftet er det nye båtkonseptet spesialdesignet for garnfiske. Med en lastekapasitet på rundt 20 tonn gjør kapasiteten det mulig for fiskerne å ta om bord store fangster samtidig som effektivitet og produktivitet opprettholdes. I tillegg til stor lastekapasitet er fartøyet også designet for å gi høy komfort for mannskapet. Styrehuset inneholder en komfortabel styreposisjon, i tillegg til en romslig salong med et velutstyrt kjøkken og en koselig sittegruppe med bord.

KØYPLASS TIL TO

Nedre dekk rommer to romslige lugarer, hver utstyrt med to køyer. I tillegg har fartøyet et romslig toalett med dusj. Det er også et eget tørkerom på dekk. Dette gjør at oppholdet om bord er komfortabelt for mannskapet også under lengre turer. Båten er også utstyrt med en ekstern styreposisjon strategisk plassert på dekket for å lette effektive fiskeoperasjoner. Denne eksterne stasjonen forenkler arbeidet under fiske og sikrer at mannskapet har optimal sikt og kontroll under garnhaling.

NAVN I ARV

Fartøyet har både baug- og hekkpropell, som forbedrer manøvrerbarheten og gjør båten godt egnet for garnfiske. For å gi mulighet for lengre turer og lange gåavstander har fartøyet 2000-liters drivstofftanker og en 215-liters ferskvannstank. Disse ressursene sikrer at fartøyet kan oppholde seg på sjøen i lengre perioder, noe som øker fiskeeffektiviteten. Det er John Elnes som driver Hellnes Fisk. Han har oppkalt båten etter bestefarens båt Dønning og fått tildelt samme fiskerinummer, M-57-HU. Bestefarens båt hadde riktignok nummeret M-57-F, men med kommunesammenslåing til Hustadvika kommune ble det HU på slutten denne gang.

MASKINERI

Hovedmotor om bord i nybygget er en Scania DI13 som yter 400 hestekrefter. Den er koblet opp til et ZF-gir av typen 325 IV. Aksling, propell og ror er levert av AISI, mens to thrustere, en foran og en akter, er av typen Quick BTH. Manøversystemet er ZF ClearCommand. Generator er en Whisperpower GI Compact og båten varmes opp av et Kabola 10 kilowatt sentralvarmeanlegg. Johnson Pump har levert diverse pumper.

DEKK

Luminell har levert bauglys av typen BLX-D. Garnhaler og garngreiebom kommer fra Lorentzen Hydraulikk, garnstopper og etterhaler fra Hydema mens NetOp har levert garngreier. Navigasjonslys og arbeidslys er levert av Hella Marine, søkelys av Seematz og navigasjonslys monitor av Retronic. Redningsflåte og annet redningsutstyr er levert av Viking Life-Saving Equipment.

INNREDNING

Førerstoler er levert av NorSap og av typen 800. Noisetek har levert tak og gulv og Isover isoleringen. Toalettanlegget er fra Sanimarin og varmtvannstank og annet sanitærutstyr fra AquaJet. Innvendig belysning er levert av Båtsystem og to defrostere av Isotherm.

ELEKTRONIKK

Kartsystemet om bord kommer fra Olex, mens navigasjons- og kommunikasjonsutstyret er levert av Simrad. Alphatron har levert brovaktalarm, Clarion radio og Ritchie kompass.

DIVERSE

Vinduer er levert av GS System, dører kommer fra Libra-Plast og Jotun har levert antifoulingsystemet.