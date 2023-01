Edda Brint (01/2023)

Vindservicselskapet Edda Wind i Haugesund fikk 25. oktober overlevert Edda Brint fra Astilleros Balenciaga i Spania som bygg nummer 415 fra verftet. Fartøyet er det andre som leveres som en del av et sjuskips nybyggingsprogram og er designet av Salt Ship Design på Stord.

Det nye Service Operation Vessel (SOV) fartøyet skal inn på en 15-årig kontrakt med Vestas ved Seagreen Offshore vindpark i Skottland i januar 2023 etter å ha fått installert det bevegelseskompenserte landgangssystemet.

– Leveransen av Edda Brint er et ytterligere bevis på Edda Winds evne til å sikre langsiktige kontrakter for vår flåte. Derfor betyr hver skipsleveranse økte inntekter og forbedret lønnsomhet for Edda Wind, sier Kenneth Walland, administrerende direktør i Edda Wind i forbindelse med leveringen av skipet.

KLAR FOR NULLUTSLIPP

Edda Brint er designet med fleksibilitet og betjening som gjør den i stand til å betjene vindparker over hele verden. Fartøyet er også forberedt for nullutslippsoperasjoner med hydrogen som energibærer i et Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) konsept. Dette konseptet er tatt i bruk av Edda Wind fordi det oppfyller selskapets strenge kriterier for sikker drift, logistikkløsninger og utholdenhet. For eksempel unngår denne måten å håndtere hydrogen om bord på eksponering for sikkerhetsrisikoen som finnes for flere andre grønne drivstoffløsninger.

PLASS TIL 60

– Edda Brint er den første SOV i verden som er forberedt med et hydrogenbasert energisystem planlagt for fire ukers drift. I prinsippet betyr dette at dette fartøyet om noen år er i stand til å støtte bygging og idriftsettelse av vindparker uten karbonutslipp, legger Kenneth Walland til.

Edda Brint er av Salt 0358 design og byggenummer C415 fra Astilleros Balenciaga. Fartøyet er 82,9 meter langt med en bredde på 18,6 meter. Det har plass til opptil 60 personer i separate høystandardlugarer. Søsterfartøyet, Edda Goelo, vil bli levert til Edda Wind fra samme verft i 2. kvartal 2023 og starter en femårskontrakt i Frankrike til høsten.

NI FARTØYER

I tillegg til Edda Brint og de fem fartøyene – fire CSOV-er og en SOV – under bygging, eier og driver Edda Wind to SOV-er, Edda Passat og Edda Mistral og en CSOV Edda Breeze. SOV-ene er begge på kontrakt til Ørsted på vindparker i Storbritannia, og Edda Breeze vil starte sin virksomhet for Ocean Breeze i Tyskland i januar 2023. Under det nåværende flåteutvidelsesprogrammet vil Edda Winds flåte bestå av 9 fartøy innen 2024, hvorav fem nybygg vil starte i drift i 2023.

KLASSE

Edda Brint er klasset i DNV og har fått klassenotasjonen 1A BIS Battery(Power) BWM(T) Clean (Design) COMF(C-3, V-3) DK(+) DYNPOS(AUTR) E0 NAUT(OSV) Recyclable SF SPS Walk2work. Fartøyet er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og vil få Haugesund som registrer-

ingshavn.

MASKINERI

Skipet er utstyrt med tre hovedgeneratorer av typen 3512E HD levert av Caterpillar. Disse driver to framdriftsthrustere fra Voith Schneider av typen eVSP 26/230. Brunvoll har levert tre tunnel thrustere av typen FU93 og Scania har levert nødgenerator av typen D19 M.

DEKK

Den bevegelseskompenserte gangveien er levert av MacGregor og er av typen Horizon V5 3D. Også dekkskranen er levert av MacGregor og er av typen 3T 3D Crane. Fartøyet er utstyrt med en arbeidsbåt av typen Alusafe 1150WF til 12 passasjerer levert av Maritime Partner AS.

INNREDNING

Lido Marine har levert en komplett innredningspakke og har for en stor del brukt norske underleverandører. Baderomsløsning og veggpaneler kommer fra Norac AS, Ekornes har levert møbler, Alu Design & Services AS skipperstoler, Beha-Hedo Industrier AS har levert utstyr til bysse, messe og vaskeri, Jets vakuum toaletter, Meta takpaneler, Fresvik Produkt proviantrom, Weber gulvmaterialer og Scan Sørlie produkter for kontorer.

DIVERSE

CSD Sealing Systems AS har levert kabel og rørgjennomføringer, design er fra Salt Ship Design AS og klasseselskap er DNV.