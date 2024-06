Edda Goelo (06/2024)

Edda Wind i Haugesund har 26. mars fått overlevert SOV-fartøyet Edda Goelo fra Astilleros Balenciaga i Spania. Dette er bnr. 416 ved verftet og er søsterskip til Edda Brint som ble levert fra samme verft i oktober i 2022.

Fartøyet vil etter leveringen gå inn på en kontrakt med Siemens Gamesa Renewable Energy ved vindparken Saint-Brieuc i Frankrike. Kontrakten løper foreløpig fram til 2. kvartal 2028.

Edda Goelo er designet av Salt Ship Design på Stord med typebetegnelsen Salt 0358 og har en fleksibilitet som gjør skipet i stand til å betjene vindparker over hele verden.

KLARGJORT FOR NULLUTSLIPP

Fartøyet er også klargjort for nullutslippsoperasjoner med hydrogen som energibærer i et Liquid Organic Hydrogen Carrier-konsept. Dette konseptet er tatt i bruk av Edda Wind da det oppfyller selskapets strenge kriterier for sikker drift, logistikkløsninger og utholdenhet. For eksempel unngår denne måten å håndtere hydrogen om bord på eksponering for sikkerhetsrisikoen som finnes for flere andre grønne drivstoffløsninger.

– Edda Goelo representerer fremtiden for offshore vindservicefartøyer, og er den andre SOV i verden som er forberedt for et hydrogenbasert energisystem som kan klare opptil fire ukers drift uten etterfylling av drivstoff. Denne milepælen posisjonerer fartøyet til å støtte bygging og idriftsettelse av vindparker uten karbonutslipp, i tråd med vår forpliktelse til bærekraft, sier Kenneth Walland, administrerende direktør i Edda Wind ved overtakelsen av fartøyet.

PLASS TIL 60 PERSONER

Nybygget har plass til opptil 60 personer i separate høystandard lugarer og er 82,9 meter langt med en bredde på 18,6 meter. Det er blant annet utstyrt med en bevegelseskompansert gangvei og en stor kran.

I tillegg til Edda Goelo har nå Edda Wind sju fartøyene, alle CSOV-er under bygging og eier og driver to SOV-er, Edda Mistral og Edda Brint og tre CSOV-er, Edda Breeze, Edda Boreas og Edda Nordri.

KLASSE

Edda Goelo er klasset i DNV og har fått klassenotasjonen 1A BIS Battery(Power) BWM(T) Clean (Design) COMF(C-3, V-3) DK(+) DYNPOS(AUTR) E0 NAUT(OSV) Recyclable SF SPS Walk2work. Fartøyet er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og har Haugesund som registreringshavn.

MASKINERI

Skipet er utstyrt med tre hovedgeneratorer av typen 3512E HD levert av Caterpillar. Disse driver to framdriftsthrustere fra Voith Schneider av typen eVSP 26/230. Brunvoll AS har levert tre tunnelthrustere av typen FU93 og Scania har levert nødgenerator av typen D19 M. Ballastrensesystemet er levert av Optimarin AS.

DEKK

Den bevegelseskompenserte gangveien er levert av MacGregor og er av typen Horizon V5 3D. Også dekkskranen er levert av MacGregor og er av typen 3T 3D Crane. Fartøyet er utstyrt med en arbeidsbåt av typen Alusafe 1150WF til 12 passasjerer levert av Maritime Partner.

INNREDNING

Lido Marine har levert en komplett innredningspakke og har for en stor del brukt norske underleverandører. Baderomsløsning og veggpaneler kommer fra Norac AS, Ekornes AS har levert møbler, Alu Design & Services AS skipperstoler, Beha-Hedo Marine AS har levert utstyr til bysse, messe og vaskeri, Jets toaletter, Meta takpaneler, Fresvik proviantrom, Weber gulvmaterialer og Scan Sørlie produkter for kontorer. Utstyr for avfallshåndtering er levert av Delitek AS.

DIVERSE

CSD Cealing Systems AS har levert kabel- og rørgjennomføringer mens Eltorque AS har levert aktuatorer. Redningsutstyr er levert av Viking Norsafe Life-Saving Equipment Norway AS. Sunncom AS har levert kommunikasjonssystemer.