Eldorado (10/2022)

Folla Maritime Service i Flat-anger i Trøndelag overleverte midt i september den første av to FollaWork 50-7 El til Nova Sea. Nybygget har bnr. 85 ved verftet og har fått navnet Eldorado.

FollaWork 50-7 El er utviklet som arbeidsfartøy for røktere og med miljøfokus. Det er beregnet at det vil bli benyttet i hovedsak batteri både under transportetapper og i arbeid ved merdkanten. Fartøyet er bygget som singel-skrog og får fremdrift og manøvrering fra to el-motorer, batteripakke på 351 kWh og to elektriske thrustere. Det gir en arbeidsdag med lite støy og god HMS for de ansatte som kan ha lange dager om bord.

GRØNN BÅTPARK

Lading vil foregå fra land, fôrflåte eller ved hjelp av generator om bord. Fartøyet bidrar til en grønnere båtpark hos Nova Sea og skal benyttes ved deres lokalitet på Træna. Gjennom fokus på miljøvennlig drift har verftet fått ta del i levering av to helelektriske Follawork 35 El først og nå den første av to FollaWork 50-7 El til Nova Sea. Det nye fartøyet er i sin helhet produserert ved verftet i Flatanger. Eldorado er designet av Marin Design på Kolvereid og er 14,96 meter lang og sju meter bred. Båten er innredet for et mannskap på fire personer.

MASKINERI

Det elektriske fremdriftssystemet er levert av Elmarin og består av to asynkronmaskiner for direktedrift av fast propell med en effekt på 140 kW ved 1500 o/min. Dieselgenerator er av typen John Deere og er levert av Nogva Motorfabrikk. Batteripakken kommer fra Corvus og har en kapasitet på 361 kWh. Propellanlegg og gir er levert av Kumera Helseth mens elektriske thrustere er levert av Sleipner Motor.

DEKK

Dekkskran er en Amco Veba VR 40 fra Truck Tek. Nokker er levert av Tenfjord Industrier.

DIVERSE

Navigasjons- og kommunikasjonssystemer om bord er levert av Elmarin. All belysning er produsert av Glamox mens Libra-Plast har levert utvendige dører.