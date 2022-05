Emerald Azzurra (05/2022)

Ha Long Shipbuilding Company i Vietnam overleverte 8. februar cruiseskipet Emerald Azzurra til Emerald Cruises. Dette er verftets første cruiseskip til et utenlandsk rederi og er designet av Ship & Boat Designs Shipbuilding Service med designbetegnelsen EW01/19.

Det unike luksusskipet har en kapasitet på 100 passasjerer, et mannskap på 64 og er 110 meter langt. Den kompakte størrelsen gjør at skipet kan få tilgang til havnene som ikke kan nås av de større passasjerskipene.

LUKSUSFARTØY

Om bord er det et luksuriøst preg som kan ligne på en superyacht. Her er svømmebasseng på dekk, et åpent toppdekk med spa og barer og de fleste av de 50 lugarene har egen balkong med sjøutsikt.

Cruiseskipet er registrert i Croatic register of shipping (CRS) og formell eier er selskapet EWO1 LTD. Det er første havgående skip som disponeres av Emerald Cruises som er en del av Scenic Group og som fra før driver ni elvecruiseskip. Et søsterskip av Emerald Azzurra, Emerald Sakara, skal etter planen leveres fra Ha Long Shipbuilding i februar neste år.

START I RØDEHAVET

Emerald Azzurra la ut på sin første reise med passasjerer 11. mars, en rundtur i Rødehavet. Sommersesongen skal skipet gå i Middelhavet med anløp av havner i Hellas, Montenegro, Italia, Frankrike, Kypros, Tyrkia, Malta og Spania, mens det vinteren 2022/23 vil operere i Midt-Østen.

MASKINERI

Cummins har levert det meste av maskineriet om bord. Det er to hovedmotorer, begge av typen Cummins QSK60-M med en ytelse på 1641 kW hver ved 1800 omdreininger i minuttet. Motorene oppfyller kravene i IMO III-standarden og er koblet opp til en fembladet propell via reduksjonsgir. Tre hjelpemotorer er også levert av Cummins og er av typen QSK19-DM og en nødgenerator er type Cummins QSB.

DIVERSE

Zenitel har levert telefonsystemet om bord i tillegg til internt kommunikasjonssystem med over 500 høyttalere av ulike typer som skal gi god lyd også i områder der det er støy.