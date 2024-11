Ervik Robust (11/2024)

Promek AS på Smøla leverte i oktober 2024 servicebåten Ervik Robust til Erviks Laks og Ørret AS på Frøya i Trøndelag. Båten er bnr. 239 fra verftet og er av typen Procat 15105 XFD.

Nybygget har en lengde på 14,96 meter og en bredde på 10,5 meter. Båten kan ta en last på rundt 25 tonn og kan gå med en fart på rundt 12 knop uten last. Den er utstyrt med to brennoljetanker som hver tar 1640 liter.

MASKINERI

Fremdriftsanlegget består av to Scania hovedmotorer på 500 hk hver. Disse er sammen med et vribart propellanlegg levert av Nogva Motorfabrikk. PMH har levert fire sidepropellere, to akter på 20 hk hver og to foran på 50 hk hver. Den hydrauliske kompressoren er levert av Nessco mens Nogva Motorfabrikk har levert et Nanni aggregat på 22,4 kW.

DEKK

Båten er utstyrt med to kraner på dekk. En Palfinger PK65001 som er montert akter og en sidemontert Palfinger PK23002. Begge er levert av Bergen Hydraulic. Tenfjord Industrier har levert to hydrauliske nokkevinsjer, en av typen N300-3000 kg akter og en N300-5000 kg som er montert midtskips. Slepekrok på ti tonn er levert av H. Henriksen, plateholder av typen Eiva Safex av Tess og høytrykksvasker med kapasitet på 280 bar av Tenfjord Industrier.