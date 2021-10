Esvagt Havelok (10/2021)

Esvagt Havelok ble 21. september overlevert fra Havyard Leirvik AS til danske Esvagt. Vindmølleskipet er verftets byggenummer 149, og designet er av type HAV 831L SOV fra HAV Design AS.

Esvagt Havelok er det tredje og siste av trillingskipene Havyard Leirvik leverer til Esvagt AS i denne omgang. Til sammen har verftet levert seks havvind-skip og har med det en sterk posisjon i dette segmentet.

SØSTERSKIP-EFFEKTEN

På under et år har skipsbyggerne ved Sognefjorden levert tre vindmølleskip av HAV 831 SOV-design til danske Esvagt. Dette har skjedd i et år der koronapandemien har gitt helt nye utfordringer innen ressurs- og materiellplanlegging.

Prosjektleder Vegard Skår sier at Havyard Leirvik gjennom denne perioden har vist at de er omstillingsdyktige og fleksible. I tillegg fremhever han samarbeidet med underleverandører som har “gått den ekstra mila”, for å sikre et godt resultat for rederi og mannskap.

– På skip nummer tre ser vi virkelig søsterskip-effekten. Vi får utrolig gode tilbakemeldinger fra leverandører, rederi og klasseselskap, og alle som har vært med på å bygge dette skipet kan være stolte av resultatet, sier Skår. Kvaliteten på arbeidet som er utført viste seg under prøveturen, som ble avsluttet før det var planlagt.

STERK POSISJON

Administrerende direktør ved Havyard Leirvik Tor Leif Mong-stad, sier seks leverte skip til havvindindustrien gir Havyard Leirvik en svært sterk posisjon i dette segmentet, i tillegg til at verftet er markedsledende innen batteriferjer.

– Med våre referanser både fra batteriferjer og vindmølleskip, i tillegg til at vi nå har ombygging og elektrifisering av ferjer for flere ferjerederi, står vi solid plassert innen det grønne skiftet på sjøen.

BRØNNBÅT NESTE

Verftet er nå i innspurten av arbeidet med en brønnbåt til Frøy som skal leveres tidlig i november. I tillegg har de flere ombyggingsoppdrag og ferjedokkinger for ulike ferjerederi sammen med ulike service- og reparasjonsoppdrag og dokken er stort sett oppfylt til neste år.

MASKINERI

Norwegian Electric Systems har levert energidesign, kontrollsystemer og komplett fremdriftssystem for skipet. Hovedaggregatene består av to Cummins QSK38-DM1 på 1044 kW hver samt fire Scania D16 på 640 kW hver, alle levert av Nogva Motorfabrikk. Marelli Motors har levert to generatorer på 1238 kVA og to på 769 kVA. Nødgeneratorsettet består av to Scania D13B på 374 kW hver, levert fra Nogva. Brunvoll har levert thrustere, hvorav en av type FU80 og to av type AR63LNC1650. Elektriske thruster motorer er levert fra Marelli, hvorav en som yter 1100 kW og to på 700 kW. DP-system er levert av Kongsberg Maritime og aktivt rullreduksjonssystem er levert av PG Flow Solutions. Azimut thrustere av type SP 20 WLDM er levert av Steerprop.

DEKK

SMST har levert en kran av type SWL4T KBC-S-SK 4T/17m. Peak Marine Tech AS har levert to kraner, en av type HLRM 90-5S og en av type HLRM 35/3SL. Palfinger Marine Norway AS har levert vinsjer og tre titonns capstaner. Livflåter, MOB-båt og daviter er levert fra Vestdavit AS. Brann- og redningsutstyr er levert av Viking Norsafe Life-Saving Equipment Norway. Offshore gangveier er levert av SMST, mens andre gangveier er levert av Gurskøy AS. Navigasjonslys og tyfon er levert fra R. Stahl Tranberg AS. Glamox ASA har levert utvendig teknisk belysning. Flomlys er levert av Luminell. Perforerte plater, gitterrister og leider/trappetrinn er levert av Nisjemetall AS.

INNREDNING

Innredningen om bord er levert av Maritime Montering. Vanntette skyvedører er levert av IMS, og eksterne dører er levert av Libra-Plast. Bohamet har levert vinduer og vindusviskere. Proviantkjøl og ventilasjonssystem er levert fra Teknotherm. Diverse møblement er levert av Maritime Montering. Beha-Hedo har levert bysseutstyr/innredning. Vakuumtoalett er levert av Jets. Innvendig teknisk belysning er levert av Glamox.

ELEKTRONIKK

Elektronisk utstyr er levert og montert av Norwegian Electric Systems (NES). Utstyret består blant annet av radarer, ECDIS, GPS, navtex og ekkolodd fra Furuno Norge, radiosystem og Inmarsat-C fra Thrane&Thrane og intercom fra Zenitel Norway. NES har også levert transformatorer, IAS- og PMS-system.

DIVERSE

Ballastbehandlingssystem er levert av Norwegian Greentech. Malingssystem er levert fra Hempel. Katodisk beskyttelse og anti fouling er levert av MPE Cathodic. Diverse pumper er leverte av Allweiler. Varmtvannskjele er levert av Ulmatec Pyro. Tyco Fire&Int. Systems har levert brannalarm. Satco har levert TV-system.