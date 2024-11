Explora II (11/2024)

Cruiseskipet Explora II ble 16. september 2024 levert fra Fincantieri i Genova Italia til Explora Journeys. Dette rederiet er luksusmerket til MSC og er 100 prosent eid av morselskapet.

Explora II og de seks søsterskipene tilbyr skikkelig luksusreiser på sjøen med blant annet eksklusive butikker om bord. Explora II har blant annet den første Buccellati smykkebutikken til sjøs og spesielle samarbeid og begrensede utgaver av Borsalino, Kampos og Massaba i The Journey butikken.

Explora II har også en redesignet utgave Ocean Wellness Spa som tilbyr en rekke nye behandlingsprogrammer. Helios Pool & Bar har blitt frisket opp i forhold samme område på søsterskipet Explora I med skreddersydde Unopiù utemøbler designet av Matteo Nunziati.

SPESIELL KUNST

Explora II har originale kunstverk av Emilio Isgró og Prins Hussain Aga Khans Marine Encounters, en utstilling av hans marine fotografier som viser forskjellige undervannsarter og økosystemer. Den utsøkte samlingen av marin fotografering ble gitt til MSC Foundation som en del av partnerskapet mellom MSC Foundation og Focused on Nature.

922 PASSASJERER

Nybygget har en kapasitet på 922 passasjerer i 461 lugarer og et mannskap på 640 fordelt på 13 dekk. Lugarene er fordelt på fem dekk. Cruiseskipet har en lengde på 248 meter, en bredde på 32 meter og kan gå med en fart på 18 knop. Bruttotonnasjen er 64.000 tonn og cruiseskipet er klasset i RINA.

Explora II sin 7-netters jomfrureise startet rett etter leveringen av skipet og inkluderte stopp i fantastiske Sorrento, Lipari, Trapani, Siracusa og Valletta, og ble avsluttet i Tarragona i Spania.

TIL KARIBIA

Explora II og søsterskipet Explora I vil flytte til Karibia for vintersesongen med reiser til blant annet Gustavia i St. Barts, Oranjestad på Aruba og St. John’s i Antigua. Sommeren 2025 vil Explora II seile i det vestlige Middelhavet og besøke havner som Barcelona i Spania, St. Tropez i Frankrike, Monte Carlo og Porto Cervo i Italia.

Byggingen av både Explora III og Explora IV har startet ved Fincantieri-verftet i Sestri Ponente, nær Genova i Italia. Explora III, som skal leveres i 2026, vil være det første av fire skip i denne serien som skal drives med flytende naturgass. Explora IV og Explora V skal etter planen leveres i 2027 og Explora VI i 2028.

MASKINERI

Explora II er utstyrt med hovedmotorer fra Wärtsilä som yter totalt 20 megawatt, tilsvarende 51.495 hestekrefter.

DIVERSE

Under byggingen av det nye cruiseskipet er det brukt kabel- og rørgjennomføringer både fra Roxtec AS og CSD Sealing Systems AS.