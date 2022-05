FDA Finn (06/2022)

Salthammer båtbyggeri AS overleverte 12. april 2022 sitt bygg nummer 148 FDA Finn til Finnsnes Dykk & Anleggservice AS. Fartøyet er det andre nybygget i rekken fra verftet til FDA som har ytterligere ett fartøy under bygging hos Salthammer.

FDA Finn er identisk med FDA Astri som ble overlevert rederiet ti måneder tidligere. Kontrakten ble signert i desember 2020 og fartøyet som er bygget i sin helhet ved verftet på Vestnes er en CoastCat25W, designet av Tomra Engineering AS og med en lengde på 24,8 meter og en bredde på 13 meter. Servicebåten er utrustet med blant annet innredning for fem personer, 80 tonns dekksvinsj, 5 tonns capstan, tauepinner, store kraner og et arbeidsdekk på 175 kvadratmeter. Etter levering fra verftet gikk nybygget til Island på oppdrag.

RÅ BÅT

– Helt siden første kontakt har det vært en stor glede og fornøyelse å jobbe sammen med Finnsnes Dykk & Anleggservice AS og være med på å realisere reders ønske om å skape de råeste servicebåtene. FDA Astri la listen høyt og FDA Finn hever den enda litt, uttaler Lasse Stokkeland, daglig leder ved Salthammer båtbyggeri.

– Dette er et verktøy rederiet og mannskapet skal arbeide med i mange år framover og vi forstår hvor viktig det er at båten er komfortabel, praktisk og driftssikker. Vi håper vi har levd opp til forventningene og ønsker båt og mannskap lykke til, legger han til.

GODT RUSTET

– Fartøyet blir FDA sitt fartøy nummer 12, der seks av disse er i drift i dag. Selskapet er optimistisk for fremtiden og vi ser for oss at kraftige servicebåter med kraftig utstyr er veien videre for næringen. Disse fartøyene, i kombinasjon med våre mannskap sin lange erfaring og kompetanse, gjør at vi er godt rustet for utviklingen i sjømatnæringen. Fartøy og utstyr styrker også FDA som en maritim entreprenør, sier daglig leder i FDA, Keneth Larsen.

Finnsnes Dykk & Anleggservice AS ble etablert i 2002 av Keneth Larsen, og er en maritim entreprenør som leverer dykkertjenester og servicebåt-tjenester til havbruksnæringen, entreprenører og det offentlige i Nord-Norge.

MASKINERI

Hovedmotorer er to Scania DI 16 079M levert av Nogva Motorfabrikk. De har også levert to hjelpemotorer, en Scania DI 13 75M med en tilhørende Stamford HCM 534F2 generator og en John Deere type 4045TFM50 med en Stamford HCM 224G1 generator. Gir er to G42FK fra Finnøy Gear & Propeller som også har levert to CP-propellere og to rordyser. Styremaskiner og sidethrustere kommer fra PMH Norway.

DEKK

På dekk står det to kraner, en type 175000 4SL fra Effer og en helt ny type kran modell 90-6 fra SHM. SHM har også levert to vinsjer, en på 80 tonn og en på 30 tonn, tauepinner, haikjeft, plateholder, tuggervinsjer og capstaner. Hekkrull er levert av Salthammer Tresfjord. Ankervinsjer kommer fra MB Hydraulikk og anker og tilbehør er fra Sotra Anchor & Chain.

INNREDNING

Innredningsarbeidene om bord er gjort av R&M Ship Interior mens styrehusstoler kommer fra Alu Design.

DIVERSE

Dører og luker er levert av Libra-Plast og vinduer kommer fra Bohamet. Rørinstallasjonsarbeidet er utført av Rørteam og de elektriske arbeidene av Vik Elektro. Redningsutstyr og redningsflåter er levert av Viking Norsafe Life-Saving Equipment mens Inergen brannslukningsanlegg er levert av Ålesund Brannservice. Roxtec har levert rør- og kabelgjennomføringer. Broutrustning og elektronikk ellers er av typen Furuno som er levert og montert av Navy Rørvik.