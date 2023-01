FDA Hans (01/2023)

Salthammer Båtbyggeri AS overleverte 24. november 2022 nybygget FDA Hans til Finnsnes Dykk & Anleggservice AS. Fartøyet er det tredje fartøyet levert til FDA fra Salthammer.

Det nye servicefartøyet er bygget i sin helhet ved verftet på Vestnes og er en CoastCat18X, designet av Tomra Engineering AS. Det har en største lengde på 18,5 meter og en bredde på 12 meter. Båten er utrustet med blant annet innredning for fem personer, 40 tonns dekksvinsj, 5 tonns capstan, tauepinner, store kraner og et arbeidsdekk på 110 kvadratmeter.

TREDJE TIL REDERIET

– Finnsnes Dykk og Anleggservice AS er et skikkelig fremoverlent rederi som det er en glede og et stort ansvar å få lov til å bygge og levere fartøy til. Dette er den tredje båten vi leverer til rederiet på under to år, forteller Lasse Stokkeland, daglig leder ved Salthammer Båtbyggeri, ved overlevering av nybygget.

– Dette er det verktøy rederiet og et fartøy mannskapet skal leve og arbeide med i mange år framover. Vi forstår hvor viktig det er at båten er komfortabel, praktisk og driftssikker. Vi håper vi har levd opp til forventningene og ønsker båt og mannskap lykke til, legger han til.

INN PÅ LANGTIDSKONTRAKT

– Fartøyet blir FDA sitt fartøy nummer 13, hvorav sju fartøy er i drift i dag. FDA Hans går rett inn i fast langtidskontrakt med Grieg Seafood Finnmark. Selskapet er optimistisk for fremtiden og vi ser for oss at kraftige servicebåter med kraftig utstyr er veien videre for næringen. Disse fartøyene, i kombinasjon med vårt mannskap sin lange erfaring og kompetanse, gjør at vi er godt rustet for utviklingen i sjømatnæringen. Fartøy og utstyr styrker også FDA som en maritim entreprenør, sier daglig leder i FDA, Keneth Larsen.

20 ÅR GAMMELT REDERI

Finnsnes Dykk & Anleggservice AS ble etablert i 2002 av Keneth Larsen, og er en maritim entreprenør som leverer dykkertjenester og servicebåttjenester til havbruksnæringen, entreprenører og det offentlige i Nord-Norge. Salthammer Båtbyggeri AS er Norges eldste verft, startet i 1896, og med flere kontrakter på nye fartøy i ordreboken og faste gode kunder innen stålkonstruksjoner er Salthammer Båtbyggeri AS rigget for en fortsatt positiv utvikling i årene som kommer, forteller de.

MASKINERI

Båten er utstyrt med to hovedmotorer av typen Scania DI 13 på 500 hestekrefter hver levert av Nogva Motorfabrikk AS.

DEKK

På dekk er det to kraner, en Palfing-er PK 150002 og en Palfinger PK 61002. To vinsjer fra SHM Solutions AS har en kapasitet på henholdsvis 40 tonn og 20 tonn. SHM Solutions har også levert plateholder, taulås, haikjeft og tauepinner.

DIVERSE

Elektroinstallasjonene er levert av Vik Elektro AS mens elektronikk og broløsning er levert og montert av Navy Rørvik. Innredningen er utført av Power Solutions og rørinstallasjoner er ved Tomrefjord Rør og Montering AS.