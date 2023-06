Firefish (06/2023)

Folla Maritime Service har i starten av mai 2023 levert ny FollaTerrier 26 til Gigante Salmon Rødøy. Dette er en spesialtilpasset båt som dekker behovet for persontransport i en båt med gode sjøegenskaper og som er designet av Marin Design. Den nye båten er bygg nummer 92 ved verftet.

Båten har plass til fem personer, og mulighet for last både over og under dekk. Den er nå på plass på Rødøy, og allerede tatt i bruk til persontransport til og fra Lille Indre Rosøy.

VAKKER OG ROBUST

Det var elevene ved Rødøy skole som ble utfordret til å finne navn på båten, og de ble inspirert av en liten, vakker og robust saltvannsfisk med enestående personlighet – Firefish. En liten tøffing som lever på korallrev, men som også er en populær akvariefisk.

– Vi syns navnet passer veldig godt! Båten er både vakker og robust, det samme er laksen vi skal produsere, sier Helge E. W. Albertsen, daglig leder i Gigante Salmon.

KOMFORT

Albertsen hentet båten hos Folla Maritime Service sammen med kollega Arve Storholm, og ble imponert over sjøegenskapene og komforten til Firefish på turen fra Flatanger til Rødøy.

– Gigante Salmon ønsket et fartøy som tåler røffe forhold, har god komfort og lavt forbruk, og vi var ikke i tvil om at FollaTerrier ville leve opp til forventningene, sier Camilla Kvaløsæter, salgssjef nybygg hos Folla Maritime Service.

Firefish skal brukes ved personelltransport til og fra anlegget på Lille Indre Rosøy. Den har estimert toppfart 30 knop og forbruk på 1,3 liter per mil ved en marsjfart på 26 knop.

MASKINERI

Nybygget har en generator om bord som er produsert av Volvo Penta og levert av Rørvik Marina. Thruster kommer fra Sleipner Motor AS.

DIVERSE

Nokke er levert av Tenfjord Indu-strier og Grammer stoler kommer fra HR Maskin. Retronic har levert og installert navigasjons- og kommunikasjonsutstyret. Båten er designet av Marin Design AS.