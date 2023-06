Fosnasund (06/2023)

Salthammer Båtbyggeri AS leverte 25. april 2023, hybridfartøyet Fosnasund til Abyss AS i Kristiansund. Dette er det fjerde fartøyet Salthammer Båtbyggeri har levert til Abyss etter kontraktinngåelse i desember 2020 og er bygg nummer 150 fra verftet.

Fosnasund er en CoastCat25EH som er designet av Tomra Engineering og har en største lengde på 24,8 meter og en bredde på 13 meter. Fartøyet har en stor batteripakke og er utstyrt med innredning for sju personer, 60 tonns dekksvinsj, platelås, tauepinner, store kraner og et arbeidsdekk på 170 kvadratmeter.

Det har vært et tett samarbeide mellom ABB, verft og rederi for å levere den beste løsningen i møte med nye krav og forventninger til den grønne omstillingen i oppdrettsnæringen.

TRYGT ARBEIDSVERKTØY

Lasse Stokkeland, daglig leder ved verftet, sier at det har vært en glede å samarbeide med Abyss, og at erfaringene fra drift i rederiet har vært med på å utvikle dette fartøyet til et arbeidsverktøy som rederi og mannskap kan leve og arbeide trygt og effektivt med i mange år fremover.

Abyss sin administrerende direktør, Victor Jensen, er også meget fornøyd med Fosnasund, og opplyser at Abyss i 2022 har anskaffet ni nye båter der fire av disse er nybygg.

KRAFTIG FARTØY

– Dette er nok den flotteste. Fosnasund er et spesielt kraftig og robust fartøy, og jeg kjenner ikke til fartøy på denne størrelsen med tilsvarende stabilitet og krankapasitet. Båten er i tillegg fullspekket med utstyr og oppdatert teknologi for å gjøre arbeidsoppgavene trygge for mannskapet, effektivt for kunden og bærekraftig for miljøet.



Nybygget seilte etter overleveringen nordover til Abyss sin hovedbase i Kristiansund for klargjøring, og vil være tilgjengelig for oppdrag innen kort tid.

MASKINERI

Hovedmotorer for strømproduksjon om bord er to Scania DI16 90 motorer som er leverte av Nogva Motorfabrikk. De elektriske fremdriftsmotorene er leverte av ABB og av typen M3LP som yter 374 kilowatt hver.

DEKK

På dekk er det to kraftige kraner av typen AKC 185 og AKC 100 fra HS Marine. Hovedvinsjen kan trekke 60 tonn og er levert av PMH Norway. Dekksutstyret ellers består blant annet av haikjeft og tauepinner fra SHM Solutions AS og plateholder og taulås fra Ocein.

DIVERSE

Vik Elektro har stått for de elektriske installasjonene om bord i tillegg til elektronikkutstyr og broutrustningen. Innredningsarbeidene er utført av One Solution mens Tomrefjord Rør og Montering har utført rørinstallasjoner.