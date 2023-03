Frey (03/2023)

Oma Baatbyggeri AS på Stord leverte torsdag 26. januar 2023 sitt nybygg nummer 548 Frey til Norled AS. Oma Baatbyggeri og Norled signerte kontrakten for to 30 meter lange last- og passasjerkatamaraner i januar 2022. Søsterskipet til Frey skal leveres i mai 2023.

Båtene er hybride batterielektriske hurtigbåter som skal trafikkere rutepakke 2 som er de lokale hurtigbåtrutene i gamle Sogn. Vestland fylkeskommune og Skyss har på dette sambandet gått i spissen når det gjelder miljøkrav til hurtigbåter, med mål om å både kutte klimagassutslipp og å stimulere til nyskaping.

Rutepakke 2-båtene bygger videre på Oma sitt kombikatamarankonsept som båtbyggeriet har bygget og levert mange av helt tilbake til 2001, og som fortsatt seiler langs den langstrakte norskekysten. Båtene har kapasitet til å frakte vogntog på 22 tonn, alternativt sju personbiler i kombinasjon med 72 passasjerer.

HYBRID FREMDRIFT

Frey leveres med hybrid batterielektrisk fremdriftsanlegg, i motsetning til tidligere leverte fartøy med konvensjonelle fremdriftsanlegg. Dette gjør at båten kan gå med null utslipp av CO2 og 100 prosent elektrisk drift i de fleste rutene som skal trafikkeres.

Båten er bygget i sjøvannsbestandig aluminium, et byggemateriale som er 100 prosent resirkulerbart. Det sterke, men lette byggematerialet er optimalt ved bygging av hurtigbåter og takler fint et akseltrykk på 12 tonn på akterdekket. Ettersom båtene er lette, er de utstyrt med ballasttanker for å utligne vektene ved lasting/lossing av tunge vogntog. I tillegg til det store bildekket, har fartøyet kran og lasterom. Passasjer-kapasiteten er 72, servicefart er 22 knop og lengden på fartøyet er 30 meter.

MASKINERI

Generatorsett er en Scania DI 13 91 M motor med en Danfoss Editron generator levert av Nogva Motorfabrikk. Propellanlegg er et Ecoflow Propulsor fra Servogear og de elektriske fremdriftsmotorene er permanent magnet motorer fra Ramme. Sleipner Motor har levert thruster, interceptor kommer fra Humphree og pumper er levert av Ydra og Grundfos. Batterikjøleanlegget er fra AF AeronMollier. Brannslukning i maskinrom er levert av Presto Brannteknikk og er et Novec 1230-anlegg mens brannvarslingsanlegget er fra Teca.

DEKK

MES-redningsstasjon er levert av Viking Norsafe Life-Saving Equipment Norway og Undertun Industrier har levert gangvei. Anker og kjetting kommer fra Certex Norge mens MB Hydraulikk har levert ankervinsj. En Palfinger dekkskran er levert av Bergen Hydraulic.

INNREDNING

Møbler er levert av West Mekan mens Oma Baatbyggeri har levert ventilasjonsanlegget.

ELEKTRONIKK

IAS er levert av Seam, radar kommer fra Furuno mens Teca og Vico har stått for de elektroniske installasjonene.

DIVERSE

Vinduer er levert av SG Bøckmann Glass og Ertec mens utvendige dører kommer fra Libra-Plast og Baggerød. Jotun har levert malingsproduktene som er brukt og elektriske installasjoner er utført av Teca.