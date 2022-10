Frida Knutsen/Sindre Knutsen (10/2022)

Knutsen NYK Offshore Tankers AS (KNOT) i Haugesund fikk 2. august overlevert skytteltankeren Frida Knutsen og 30. august søsterskipet Sindre Knutsen fra Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd i Sør-Korea. Knutsen-rederiet og samarbeidspartnerne, det japanske rederiet NYK, er verdens største operatør av skytteltankere.

Begge de to skytteletankerne vil bli chartret av ENI Trade & Biofuels S.p.A, et datterselskap av Ente Nazionale Idrocarburi S.p.A (ENI), og skal transportere råolje fra oljefelt i Nordsjøen og i Barentshavet.

Nybyggene vil være KNOTs første dual-fuel skytteltankere som kan bruke både tungolje og LNG, flytende naturgass. De vil i hovedsak bruke LNG som drivstoff, som er mer miljøvennlig enn konvensjonelt oljebrensel, og vil være utstyrt med et VOC-gjenvinningssystem av avgasser fra lasten og et batteri energilagringssystem som dermed reduserer klimagassutslippene.

Frida Knutsen og Sindre Knutsen har en total lengde på 277,54 meter og en bredde på 46 meter. Bruttotonnasjen er på 85.504 tonn og dødvekttonnasjen på 123.602 tonn.

KLASSE

Tankskipene er klasset i DNV og har fått notasjonen 1A Tanker for oil BIS Bow loading Battery(Safety) BWM(T) CCO Clean(Design) COAT-PSPC(B, C) COMF(C-3, V-3) CSA(FLS2) CSR E0 ESP F(A, M, C) Gas fuelled LNG HELDK(S, H) LCS NAUT(AW) Plus Recyclable SPM TMON(oil lubricated) VCS(2). Skipene er registrert i NIS, Norsk Internasjonal Skipsregister, med Haugesund som hjemmehavn.

MASKINERI

To hovedmotorer for fremdrift er av typen 6X52DF fra Winterthur Gas & Diesel Ltd. Wärtsilä har levert propeller med justerbar pitch. Fra Wärtsilä kommer også hoved generatoren som er av typen 9L34DF mens dampturbin til hoved generator er levert av Mitsubishi og er på 3600 kW. Brunvoll har levert hele fem thrustere til det nye skipet, tre azimuth-thrustere av typen AR 100 og to tunell-thrustere av typen FU93. Mitsubishi har levert en eksosgasskjele av typen Superheater og fra MHI er det installert en hjelpekjele. Donkeykjele kommer fra Kangrim og en nødgenerator av typen VTA28-M2 er fra Cummins.

DIVERSE

Volatile Organic Compounds (VOC) Recovery System og LNG Fuel Gas Supply System er levert av Wärtsilâ.