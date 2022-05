Fromar (06/2022)

Proas AS på Leikong har levert sjarken Fromar til Frode Leine fra Leinøy. Båten er den første av den nye modellen Proas 11-5 og den største av sjarktypene til båtbyggerne på Sunnmøre.

Fromar er rigget for garnfiske og er 11,05 meter lang og har en bredde på fem meter. Den har et lasterom for fisk som er på 25,6 kubikkmeter og er bygd for en maksimal fart på mellom 10 og 12 knop.

MASKINERI

Fromar er utstyrt med en Volvo Penta hovedmotor av typen D(AG-A MHta som yter 313 kW. Denne er levert av J. Weiberg Gulliksen. I maskinrommet er det installert brannslukkeutstyr av typen FirePro,

DEKK

Smådal Mekaniske er leverandør av alt dekksmaskineri og utstyr for fiske med garn.

ANNET

Utvendig dør til rorhus er levert av Libra-Plast, mens innvendige dører og skap er produsert av Rovde Møbel og Design. Vinduene er levert av Ertec. Rørdeler og slanger kommer fra Proflex, mens redningsmateriellet om bord er levert av Fosnot. Både Flak og Leif H. Strøm har levert diverse utstyr til nybygget.