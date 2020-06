Frøy Skuld (06/2020)

Frøy Skuld ble i mai overlevert fra Sletta Verft AS til Frøy Akvaressurs AS, Siholmen. Servicefartøyet er verftets bnr. 180. Design av type Macho 20 er fra Møre Maritime AS.

Frøy Akvaressurs sin nye hybridkatamaran skal operere i spotmarkedet, og er rigget for å utføre alle mulige serviceoppgaver, spesielt spisset mot notskifte.

FLEKSIBELT FARTØY

Båten er bygget i stål. Den har montert stor propell, har lettdrevet skrog og dieselelektrisk løsning og batteripakke, som sørger for lavt drivstofforbruk og en grønn miljøprofil. Det store arbeidsdekket på 120 kvadrat med verksted og servicerom samt lasterom på 50 kubikk, gir fleksibilitet for mange ulike arbeidsoperasjoner. Broløsningen er særskilt utformet operatørplass og gir god utsikt over hele arbeidsdekket og skipssiden, heter det i en pressemelding.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk har levert et Scania DI13 75M aggregat som yter 426 kW ved 1500 o/min, og et Scania DI9 74M aggregat som yter 269 kW ved 1500 o/min samt to Stamford marineaggregat. Elektrisk framdrift er levert fra Elmarin. Girsystem av type Heimdal HGF4F og propellanlegg av type Heimdal K550 m/dyse, er levert av Nogva. PMH har levert sidethruster av type STR-80-250 SUE.

DEKK

Nybygget er utrustet med Palfinger-kraner på 150 og 65 tonnmeter med ekstra stor kapasitet, levert av Bergen Hydraulic. MB Hydraulikk har levert hydraulikksystem og en stor pakke med dekksutstyr. Her finner man blant annet låseplateholder av type LPH20 20t SWL, capstan av type CA-5,0-320-AHB SM, styrepinner, haikjeft, fem tonns tuggervinsj av type MV-5,0-AHB og to varpevinsjer.

INNREDNING

Frøy Skuld har fire lugarer med eget toalettrom, våtgarderobe og tørr garderobe. Det er også et vaskerom, messe, dagrom og bysse. Byggematerialer i innredning er levert av R&M Ship Interior. Møbler i innredningen er levert fra Troldmyr Møbelfabrikk. Ventilasjon og klimaanlegg er levert av Wangsmo. Bysseutstyr, som fryser, kjøleskap, oppvaskmaskin og mikrobølgeovn, er levert fra Power.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen er foretatt av Elmarin, som også har levert navigasjon- og kommunikasjonssystemer fra Furuno Norge, hovedtavler, PMS, DP og bropulter. Certex har levert en stor pakke med brannslukkings- og redningsutstyr. Brannslukking i maskinrom er levert av Tyco.