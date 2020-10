Gaarden (10/2020)

14. juli ble Gaarden overlevert fra Holland Shipyards Group til Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) i Tyskland. Hybrid-ferja er verftets byggenummer H2018-0138.

Hybridfartøyet Gaarden opererer som passasjerferje i Kielsfjorden. Holland Shipyards Group er også i gang med byggingen av en annen fullektrisk ferje for SFK, kalt Düsternbrook.

GRØNNERE TRANSPORT

Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel har som mål å levere et grønnere transportmiddel i Kiel. Gaarden er utstyrt med en hybrid drivlinje som enten kan drives av generatorer eller ved hjelp av en batteripakke. Scrubbere er også installert. Batterisystemet vil bli brukt til seiling i sentrumsnære deler av Kielsfjorden og dermed ikke gi noen skadelige utslipp, som gjør at ferjen er et stort bidrag for Kiels mål om grønnere transportmidler. Kontrakten på nybygget ble signert i mai 2019, og inkluderer opsjon på ytterligere tre søsterskip.

HYDROGEN NESTE?

Med en ordrebok som inneholder flere varianter av elektriske ferjer, etablerer Holland Shipyards Group ytterligere sin posisjon som en avansert ferjebygger i Vest-Europa, og fortsetter å jobbe mot en grønnere fremtid for den maritime industrien.

For ferjemarkedet har batterier vist seg å være en ideell løsning, men også andre fornybare ressurser blir undersøkt, heter det i en pressemelding. Holland Shipyards Group er nemlig også involvert i sitt første hydrogenprosjekt.

MASKINERI

Generatorsettet om bord er levert fra Sandfirden. Baugthruster på 110 kW kommer fra Veth, og propellanlegg fra Vicus DT. Den elektriske fremdriften besørges av 2x255 kW Baumüller motorer. Batteripakken er av type EST-Floattech og yter 273 kWh.