Gadus (11/2023)

Tersan Shipyard i Tyrkia leverte 3. oktober 2023 sitt nybygg nummer 1102, den avanserte frysetråleren Gadus til JFK Trol på Færøyene. Tråleren er designet av Skipsteknisk i Ålesund med designbetegnelsen ST 119 som selskapet har levert flere av til rederier i Nord-Atlanteren den senere tiden.

Gadus er den første tråleren som bygges for et rederi på Færøyene på ti år. Nybygget er en topp moderne og høyeffektiv fabrikk- og frysetråler, er 86 meter lang og 18 meter bred og skal erstatte den gamle tråleren Gadus som ble bygget tilbake i 1987 og som rederiet overtok i 2010. Nye Gadus som nå er levert kan laste 1400 tonn filet, og har også plass til fiskemel og olje om bord. Kontraktsummen er på rundt 400 millioner danske kroner.

HAR 18 FISKEFARTØY

JFK som nå overtar nybygget, er et stort fiskerikonsern på Færøyene som både driver foredlingsvirksomhet på land og fiskeri. De disponerer totalt 18 fartøy, fra store fabrikktrålere og pelagiske fartøy til mindre lokale fiskebåter.

Gadus er bygd for å kunne tråle i arktiske farvann og i områder med is og har både en rekefabrikk og en avansert filetfabrikk om bord i tillegg til produksjonsanlegg for fiskemel og fiskeolje. I innredningen er det plass til et mannskap på 43 personer.

KLASSE

Gadus er klasset i DNV og har fått notasjonen 1A Stern trawler E0 Ice(1B) TMON(oil lubricated) ER(SCR, TIER III). Tråleren skal føre færøyisk flagg og har fått Klaksvik som registreringshavn.

MASKINERI

Hovedmotoren om bord er en W12V31 fra Wärtsilä Finland. Denne er koblet opp til et reduksjonsgir av typen SCV112 fra Wärtsilä Norway og et propellanlegg av typen 4G1190 som også er levert av Wärtsilä Norway. To thrustere, en foran og en bak er av typen FU63 og leverte av Brunvoll.

Båten har installert to hovedgeneratorer som begge er av typen 6EY22ALW og levert av Yanmar Power Technology mens nødgeneratoren er av typen D109 M fra Scania CV. Kjelen er levert av Parat Halvorsen AS.

DEKK

Trålvinsjer er leverte av Kongsberg og er av typen EasyDrive tripple trawl. Breivik Mek. Verksted AS har levert filetmaskinene som er monterte om bord og fryseanlegget er levert av Teknotherm Marine AS.

ELEKTRONIKK

Furuno elektronisk utstyr til navigasjon og fiskeleting er levert gjennom Marinelektronikk AS. Kommunika-sjonsløsningen om bord er levert av Sunncom AS.

DIVERSE

Tanklufteventiler er levert av John Gjerde AS, rør- og kabelgjennomføringer av Roxtec AS og CSD Sealing Systems AS. Eltorque AS har levert aktuatorer. Bysseutstyret kommer fra Beha Hedo Industrier AS mens Delitek AS har levert avfallshåndteringsutstyr og Teknotherm Marine AS proviantkjøleanlegg. Dører er levert av Libra-Plast AS og styrehusstoler kommer fra NorSap AS.