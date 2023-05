Geologen (05/2023)

Kewatec Aluboat i Porvoo i Finland overleverte 26. januar 2023 sitt nybygg nummer 806 til Norges geologiske undersøkelse (NGU) i Trondheim. Båten som er den største og mest komplekse verftet noen gang har bygget har fått navnet Geologen og er et hybridfartøy med designbetegnelsen e-Work 2390 Survey.

– Geologen er et høyteknologisk arbeidsverktøy i verdensklasse som vil gi oss kritiske geologiske data i mange år fremover. Dette har stor verdi for fremtidig næringsutvikling, samfunnssikkerhet, arealforvaltning, og naturmangfoldet langs kysten vår, fortalte næringsminister Jan Christian Vestre under dåpen av fartøyet i Trondheim 20. mars.

FORSKNINGSUTSTYR

Fartøyet er bygget for forskningsformål og skal brukes til å kartlegge og studere havbunnens geologiske detaljer. Den nye båten er utstyrt med ekstremt nøyaktig utstyr for å kartlegge havbunnen i de norske fjordene og kystsonen på dybder ned til 1300 meter. Den har to flerstråleekkolodd, en underbunnsprofiler og seismisk utstyr for å kartlegge havbunnen og geologien under havbunnen. Fartøyet har også en ROV om bord som skal brukes til å studere havbunnen i detalj. ROV-en kan betjenes ved hjelp av en A-ramme på akterdekket. Fartøyets dynamiske posisjonsfunksjon lar fartøyet spore ROV-en.

Kewatec e-Work 2390 Survey er 23,9 meter lang, og 6 meter bred, med to 670 kW dieselmotorer og totalt 200 kW elektriske motorer. Fartøyet har en toppfart på i underkant av 20 knop. I innredningen er det blant annet kjøkken, fire lugarer, tørrlab, våtlaboratorium hvor prøver undersøkes, lagerrom og dagrom.

NORSK SAMARBEID

– NGUs forventninger til miljøvennlighet og høy funksjonalitet var positivt utfordrende og resulterte i helt nye, unike løsninger for blant annet fremdriftspakken og måleutstyr, samt integrering av om bordsystemene. Vi klarte å identifisere og samarbeide med flere norske leverandører, som samtidig yter lokal service og vedlikehold de neste årene, sier Kewatecs administrerende direktør, Kent Björklund.

Båten vil bruke dieselmotorer for transport til og fra arbeidsområder. Ved utførelse av undersøkelser kan skipet opereres med kun elektrisk kraft for å redusere miljøpåvirkningen og minimere støy og vibrasjoner for å oppnå ekstremt nøyaktige undersøkelsesresultater.

MASKINERI

Hovedmotorer er to Yanmar 6AYEM som yter 670 kW hver. Disse er leverte gjennom Kewatec sitt norske søsterselskap Martec. Gir og propellanlegg er levert av Kumera mens Brunvoll Mar-El har levert hybridsystemet og manøversystem. Batteripakken om bord kommer fra Corvus Energy.

DIVERSE

Det dynamiske posisjoneringssystemet er levert av Martec. Kewatec har selv stått for innredningsarbeidene mens A-ramme og prøvetakingsvinsj kommer fra MB Hydraulikk.

Dekkskranen er av fabrikat Amco Weba og er levert av TruckTek. Navigasjonsutstyret er levert av Furuno Norge mens Kongsberg Maritime har levert vitenskapelig bunnkartleggingsutstyr. Den nye båten er designet av Glesvær Shipdesign.