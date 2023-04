Go'vakker Grethe (04/2023)

Swede Ship Marine AB overleverte i slutten av januar 2023 sitt nybygg nummer N 518, passasjerbåten Go’vakker Grethe til Fredrikstad kommune.

Go’vakker Grethe er en elektrisk passasjerferje og skal settes inn i rute på strekningen mellom Gamlebyen –Ålekilene og Cicignon – Gamlebyen i Fredrikstad.

Nybygget er Fredrikstads tredje elektrisk drevne passasjerferje med induksjonslading. Den lades induktiv når den legger til ved ferjeleiet, og trenger bare å lade mellom ett og to minutter for å kompensere for energitapet ved en tur/retur-reise over Glomma. Det er omtrent den tiden det tar å gå av og på ferja.

50 PASSASJERER

Den nye byferja har en kapasitet på 50 passasjerer og den er utstyrt med en batterikapasitet på 132 kWh.

Ved å kalle den nye ferja Go’vakker Grethe fortsetter den tidligere tradisjonen om å kalle opp byferjene etter betydningsfulle kvinner fra Fredrikstad. Grethe Sørensen (1915-1999) var en foregangskvinne innen likestilling innenfor idretten i hjembyen.

MASKINERI

Generatorsettet om bord er levert av Volvo Penta mens fremdriftsanlegget er levert av ZEM, Swede Ship Marine, Danfoss og Akasol. Manøversystem og ror kommer fra Swede Ship Marine og baugpropell er levert av Sleipner Motor.

DIVERSE

Rampen i baugen av båten som brukes til om bord og i land stigning er levert av Swede Ship Marine.