Grampian Tees (02/2024)

Vard Vung Tau i Vietnam leverte i november 2023 SOV-fartøyet Grampian Tees til rederiet North Star i Aberdeen i Skottland. Det nye fartøyet er designet av Vard Design i Ålesund, har designbetegnelsen Vard 4 12 og er det tredje av fire spesialdesignede skip som skal inn på minimum ti år lange kontrakter for å støtte drifts- og vedlikeholdsarbeid ved Dogger Bank offshore vindpark.

Når vindparken som nå er under bygging utenfor England er fullt operativ, vil den komplette vindparken bli den største i verden, og produsere nok strøm til å forsyne seks millioner britiske hjem.

EFFEKTIVE OPERASJONER

Skrogdesignet Vard 4 12 er utviklet i samarbeid med North Star for å håndtere planlagt vedlikehold på Dogger Bank A, B og C områdene og skreddersydd for effektiv operasjon i det tøffe Nordsjømiljøet, mer enn 130 kilometer utenfor den nordøstlige kysten av England.

Et annet sentralt designelement har vært å sikre effektiv logistikk. Alle fartøyene har en høydejusterbar, bevegelseskompensert landgang med heissystem, et høydejusterbart båtoverføringssystem, samt en 3D-kompensert kran for lastoverføring. Grampian Tees er 78 meter lang med en bredde på 19 meter og har plass til 60 personer i enkeltlugarer.

DIESEL-ELEKTRISK

For optimal effektivitet bruker fartøyet et banebrytende diesel-

elektrisk fremdriftssystem med en batterihybrid strømstyring. Fremdriften skjer ved hjelp av det svært effektive Voith eVSP-systemet og en nedtrekkbar azimut-thruster for bruk ute ved vindmøllene. I tillegg drar fartøyet nytte av den omfattende SeaQ-kraftpakken levert av Vard Electro, som gir full kontroll over kraftsystemene ombord. Denne integrasjonen gir redusert drivstofforbruk, minimale utslipp, forbedret respons og økt sikkerhet.

KLASSE

Grampian Tees er klasset i DNV med notasjonen 1A BIS Battery (Power) BWM(T) Clean (Design) COMF(C-2, V-2) DYNPOS (AUTR) E0 HELDK(S) LCS NAUT(AW) Recyclable Shore power SPS Walk2work ER(SCR). Skipet fører britisk flagg med Newcastle som registreringshavn.

MASKINERI

Fartøyet har fire hovedgeneratorer, alle drevet med motorer fra Yanmar Power Technology og av typen 6EY22ALW. Nødgeneratoren er levert av Scania og er av typen DI09 M.

Fremdriften skjer ved hjelp av to thrustersystem fra Voith Schneider av typen eVSP26/230. Kongsberg har levert to tunnelthrustere med permanentmagnet elektriske motorer av typen PMTT2000. Batterisystemet er levert av Corvus Energy, er av typen Orca ESS og har en kapasitet på 745 kWh. Vard Electric har stått for systemintegrasjon.

DEKK

Skipet er utstyrt med et 30 meters gangveisystem med integrert heissystem fra Uptime. Red Rock har levert dekkskraner, blant annet 3D-kran, en vanlig dekkskran og kran for utsettelse og inntak av arbeidsbåt.

DIVERSE

Roxtec og CSD Sealing Systems har levert rør- og kabelgjennomføringer. Navigasjonslys og tyfon kommer fra R. Stahl Trangerg. Øwre-Johnsen har levert filter og Shipnor møbler.