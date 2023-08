Grampian Tyne (08/2023)

Vard Vung Tau i Vietnam har overlevert sitt nybygg nummer 942, Grampian Tyne til rederiet North Star Shipping i Aberdeen. Skipet var ferdig fra verftet i mars før det gikk til Norge og Vard Langsten i Tomrefjord for noe sluttarbeid før det var klart til sine arbeidsoppgaver i slutten av mai.

Det nye fartøyet er en SOV til bruk i vindindustrien og er designet av Vard i Norge med typebetegnelsen Vard 4-12 og er det første av flere lignende skip rederiet har bestilt fra Vard for bygging både i Vietnam og i Norge. Det nye fartøyet er 79 meter langt med en bredde på 19 meter og har lugarkapasitet for 60 personer i enkeltlugarer.

HYBRID FREMDRIFT

For optimal effektivitet er Grampian Tyne utstyrt med et dieselelektrisk fremdriftssystem, høyeffektive hovedpropellere, og tunnelthrustere med permanentmagnet elektriske motorer i kombinasjon med SeaQ-løsninger levert av Vard Electro. Det betyr en fullt integrert SeaQ ESS-løsning i kombinasjon med SeaQ IAS, SeaQ PMS, SeaQ EMS og SeaQ Green Pilot energiovervåkingssystem for forbedret driftsytelse og redusert miljøavtrykk. Oppsettet gjør det mulig å redusere drivstofforbruk og utslipp, i tillegg til å øke responsen og sikkerheten.

LANGTIDSKONTRAKT

Grampian Tyne går rett inn i en ti-års kontrakt for serviceoppdrag ved Dogger Bank Wind Farm etter leveringen.

– Vi er glade og stolte over å etablere et nytt forhold til Equinor som driver vindparken og ser frem til å samarbeide med dem og deres partnere, SSE Renewables og Eni. Vi har jobbet med våre eksisterende energikunder i Nordsjøen i over 40 år, med et godt rykte for å levere og drifte offshore støttefartøy på en sikker måte og bygger nå videre på dette ved å gå inn i markedet for fornybar energi, sier Matthew Gordon, administrerende direktør i North Star.

Dogger Bank Wind Farm blir verdens største vindpark og ligger mer enn 130 km utenfor Yorkshire-kysten. Den vil skape nok fornybar energi til å drive seks millioner britiske hjem.

KLASSE

Grampian Tyne er klasset i DNV med notasjonen 1A BIS Battery(Power) BWM(T) Clean(Design) COMF(C-2, V-2) DYNPOS(AUTR) E0 LCS NAUT(AW) Recyclable Shore power SPS Walk2work ER(SCR). Skipet fører britisk flagg med Newcastle som registreringshavn.

MASKINERI

Fartøyet har fire hovedgeneratorer, alle drevet med motorer fra Yanmar Power Technology og av typen 6EY22ALW. Nødgeneratoren er levert av Scania og er av typen D19 M.

Fremdriften skjer ved hjelp av to thrustersystem fra Voith Schneider av typen eVSP26/230. Kongsberg har levert to tunnelthrustere med permanentmagnet elektriske motorer av typen PMTT2000. Batterisystemet er levert av Corvus og har en kapasitet med 745 kWh mens Vard Electric har stått for systemintegrasjon.

DEKK

Skipet er utstyrt med et gangveisystem fra Uptime mens Red Rock har levert blant annet 3D-kran og kran for utsettelse og inntak av arbeidsbåt.



DIVERSE

Pyxis Nautica har bistått verftet med sjøprøvene.