Gunnar Langva (01/2020)

I november 2019 ble Gunnar Langva overlevert fra Westcon AS til Gunnar Langva AS, Ålesund. Fartøyet har designbenevnelsen NVC 353, fra Kongsberg Maritime. Dette er verftets byggenummer 35.

Med den pelagiske snurpetråleren Gunnar Langva leverte Westcon sitt nybygg nummer 35. I desember 2003 leverte verftet sitt bygg nummer 24, med samme navn og til samme rederi.

– Vi valgte samme verft som sist. Da vi er veldig godt fornøyd med gamlebåten, tenkte vi å gjenta suksessen. Vi gleder oss til å ta den i bruk, sier reder Gunnar Langva.

NORSKE LEVERANSER

Nybygget skal etter hvert fiske i Nordsjøen og det nordlige Atlanterhavet, etter sild, makrell, lodde og kolmule. Langva forteller at noe testing gjenstår før skipet går ut i operasjon.

– Over nyttår (dvs. 2020, red. anmerk.) blir det en tur på silda, så på kolmule. Vi ønsker å prøve båten i nære farvann først, før vi tar den på lengre turer, sier han til Maritimt Magasin.

Som på gamle Gunnar Langva er Kongsberg Maritime (Rolls-Royce) tungt involvert, med både design og utstyrspakker.

– Det er mye norsk utstyr om bord, både på elektronikk, dekksmaksineri, motorer, innredning og generelt, legger reder Gunnar Langva til.

DÅP

Gunnar Langva ble døpt 11. januar i Ålesund, med Monica Langva som gudmor. Monica er datteren til reder Gunnar Langva, og hun var også gudmor på den forrige nybåten i 2003.

KLASSE

Nybåten er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: +1A1, E0 Fishing Vessel. Hjemmehavn er Ålesund, og IMO-nummeret er 9840489.

MASKINERI

Kongsberg Maritime har levert fremdriftsanlegget. Hovedmotoren er en Bergen Diesel B33:45L8 på 4800 kW, propellsystem er av type 94A1/4D-B/P/N-3800 og sidethrusterne er av type TT1650 AUX CP. Pon Power har levert hovedgeneratorene, type Cat C 32 med ytelse på 994 bkW ved 1800 o/min. Havne- og nødgenerator av type Scania DI 13 75 M og Stamford HCM 534D2, er levert fra Nogva Motorfabrikk.

DEKK

Triplex MacGregor har levert en stor kranpakke. Den består av en NK-7500 på 5,5 t, fiskepumpekran av type PK-25 på 3,5 t, fiskepumpekran fremme av type KN-60/3 på 3,2 t, dekkskran av type KN-60/4,4t, ringnål av type RN-85, nothalervinsj av type 920/500 25t, og flåvinsj av type SE-45 5,75t. Fiskepumpene er to Z-Marine 18”. Fra KM Brattvåg er det levert følgende vinsjer: 11 t ankervinsj av type MX22011, 11,3 t ørekallvinsj type LAKMX22012, 8 t hjelpevinsj type MX22.008, 46 t aktervinsj av type MX132.048, 75 t nottrommelvinsj av type MX132.074, to trålvinsjer av type MX132.074, windlass for wire av type GX63.036/10t, to nothalervinsjer på 30 t av type LDMX13030 samt fem tonns capstan av type CX12.005.

RSW-anlegget er levert fra FrioNordica, og Cflow har levert vakuumpumpesystem. Palfinger har levert MOB-båter av type FRB 610, med 90 hesters motor.

DIVERSE

Vico AS har levert elektronisk utstyrspakke, blant annet med navigasjons- og fiskeletingsutstyr fra Furuno Norge. Følgende utstyr fra Furuno Norge er installert: Radar 1: FAR 2338S, Radar 2: FAR 2318, ekkolodd 1: FCV 1900, ekkolodd 2: DFF 3 Modul, sonar 1: FSV 85, sonar 2: FSV 25, GPS og AIS. Autopilot av type AP70, satelittkompass av type HS 80 og gyro av type GC80, kommer fra Simrad. VHF og MF/HF er fra Sailor, mens GMDSS VHF, epirb og Dsart er fra Jotron.

Innredningen er levert og montert av Maritime Montering, inkludert bysseløsning og utstyr fra Beha Hedo Industrier. Brannalarm er levert av Consilium. Allweiler har levert pumpepakke.