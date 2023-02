Hagland Pioneer (02/2023)

Royal Bodewes i Hoogezand i Nederland leverte 21. oktober 2022 sitt byggenummer 736, Hagland Pioneer, til Hagland Shipping i Haugesund. Dette er den første av tre hybride selvlossere som Bodewes bygger for det norske rederiet.

Det nye fartøyet er et batterihybrid bulkskip på 4900 dødvekttonn, utstyrt med en elektrisk laste- og losseinnretning som sikrer nullutslipp i havn. Den kan benytte grabb for å håndtere bulklaster eller tømmerklo. Sammenlignet med de eldste fartøyene i Haglands eksisterende flåte, forventes fartøyet å redusere CO2-utslippene med mer enn 40 prosent og NOx-utslippene med 90-95 prosent.

TO SØSTERFARTØY

De to andre søsterfartøyene i serien skal etter planen leveres i løpet av 2023. Alle skipene vil føre NIS-flagg (Norsk Internasjonalt Skipsregister). Den totale investeringen for dette skipet er om lag 150 millioner kroner, totalt rundt 450 millioner kroner for serien på tre nybygg.

Byggekontraktene ble inngått med en betydelig støtte fra ENO-VA, som har vært avgjørende for realiseringen av prosjektet, opplyser rederiet.

– Investeringen i disse nybyggene er et stort fremskritt for selskapet og vil gjøre Hagland Shippings flåte til den mest miljøvennlige i vårt segment, legger de til i en melding på selskapets hjemmeside.

KLASSE

Hagland Pioneer er klasset i Bureu Veritas med notasjonen General Cargo Ship - Electric Hybrid (PM, PB, ZE), AUT-UMS, Mon-Shaft, Strengthbottom, Battery System, Inwatersurvey. Skipet fører norsk flagg (NIS) og har Haugesund som registreringshavn.

DIVERSE

Den elektriske laste- og losseinnretningen er av typen Fuchs 890.