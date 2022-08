Hanna Resvoll (08/2022)

Det finske verftet Kewatec har i samarbeid med sitt norske datterselskap Martec levert en 14 meters arbeids- og forskningsbåt til Svalbard. Båten skal brukes til undervisning og forskning ved verdens nordligste universitet, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Båten er av typen Serecraft S14 og ble først fraktet den lange veien fra Borgå i Finland med bil til Tromsø før transporten fortsatte med sjøfrakt til Longyearbyen på Svalbard. Den nye båten er 14,1 meter lang og 4,2 meter bred og har to Yanmar-motorer på 509 hestekrefter hver.

Båten har fått navn etter forskeren Hanna Resvoll som var den første kvinnelige arktiske forskeren på Svalbard i 1907. Hanna Resvoll var også en pioner innenfor miljøvern og regnes blant mange som Norges første miljøverner.

ANDRE BÅT TIL SVALBARD

– Dette er den andre båten Martec leverer til Svalbard. Tidligere har vi levert en oppsynsbåt til Sysselmesteren i 2019, sier Gisle Johnsen, daglig leder i Martec.

– Vi må få takke UNIS og prosjektleder Charlotte Sandmo for et veldig godt samarbeid i utviklingen og leveransen av Hanna Resvoll, fortsetter han. Båten skal utføre forskningsoppdrag langs kysten av Svalbard, landet med de kalde kyster.

Opplæring og igangkjøring av båten for isforhold og det arktiske klimaet er i gang. Forholdene har vært gode for å teste båten på forsommeren med temperaturer mellom -7° og -18°C og med bølger i Isfjorden som har vært opptil tre meter på det meste.

– Vi har kunnet teste og fastslå at kjøreegenskapene og varmesystemene er funksjonelle, sier Markus Magnusson, prosjektleder i Kewatec.

MASKINERI

Båten er utstyrt med to motorer av typen Yanmar 6CX på 509 hestekrefter hver og som er leverte av Martec. Disse er koblet opp til to ZF-gir av typen ZF286IV som også er levert av Martec. Samme leverandør står også for leveransen av thrustere fra Quick.

DEKK

Dekkskranen om bord er av typen Amco Veba og levert av Truck Tek, mens Tenfjord har levert capstan. Teinehaler kommer fra Skude Hydraulikk mens Kewatec har levert en prøvetakingsvinsj.

DIVERSE

DP-systemet er levert av Martec som også har levert navigasjonsutstyr som er produsert av Simrad og Olex. Redningsflåter er levert av Viking.