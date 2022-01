Harald Martin (01/2022)

13. oktober 2021 ble Harald Mar-tin overlevert fra Tersan Shipyard til havbruksselskapet Nordlaks. Fartøyet er verftets bnr. 1089. Brønnbåten er designet av NSK Ship Design, med benevnelsen NSK LFC 4300 LNG.

Harald Martin er den andre nye hybride brønnbåten som leveres til Nordlaks i 2021. Søsterskipet Bjørg Pauline (MM 05/21) ankom Vesterålen på vårparten samme år. Ingen av fartøyene har diesel om bord, men er drevet av naturgass i kombinasjon med batteri og landstrømtilkobling. Fartøyene kan losse fisk på Børøya med bruk av landstrøm. Bemanningen på begge båtene vil være 7 + 2 lærlinger per skift, altså totalt 14 personer + 4 lærlinger per båt, skriver Nordlaks på sin hjemmeside.

LNG OG BATTERIPAKKE

Bjørg Pauline var verdens første brønnbåt med ren LNG-fremdrift, batteripakke og landstrømstilkobling med stor kapasitet. Harald Martin følger i samme spor, og er dermed gass/hybrid-brønnbåt nummer to. Teknologien skal sørge for å redusere CO2-utslippet med rundt 20 prosent og NOx med 90 prosent, i følge Nordlaks. Fartøyet er utrustet med ferskvannsproduksjonsanlegg fra Norwater for skånsom avlusning, i tillegg til et nyutviklet laste-lossesystem for operasjon i eksponerte områder.

600T LAKS

Vannkvalitet og fiskevelferd samt miljø har vært hovedfokus i utviklingsprosessen. Brønnbåten er også konstruert for å kunne operere ved havbruksanlegg i mer eksponerte farvann, slik som Nordlaks sine Havfarmer. Ifølge rederiet har fartøyet den nyeste teknologien for håndtering av fisk og vannkvalitet. Brønnbåten har kapasitet til å frakte over 600 tonn levende laks, og har også svært gode fasiliteter for mannskapet.

BEDRE BRØNNBÅTKAPASITET

– Bruk av gass i stedet for diesel gir renere avgasser fra fartøyet. Borte er den svarte eksosen, og så skal gassturbinene også være mer effektiv enn dieselmotorer og dermed kunne bidra til å redusere CO2-utslippene. Driftsmessig blir dette også et viktig steg fremover for oss. To nye fartøyer gir oss nødvendig kapasitet på brønnbåtsida. Det gir oss enda bedre muligheter for god planlegging og effektiv drift, uttaler konsernsjef Eirik Welde til selskapets nettside.

MASKINERI

Hovedmotorene er to av type C26:33L6AG på 1400 kWe og to av type C26:33L8AG på 1840 kWe, fra Bergen Engines. LNG-tankene og prosessystemet er levert fra MAN Cryo. Batteripakken er fra Corvus, mens Parat Halvorsen har levert kjele til sentralvarmeanlegget Kongsberg Maritime har levert girsystem av type 650GHC, PROMAS propellanlegg og fire thrustere av type TT 1650 DPN FP. Nødgenerator er levert fra Nogva Motorfabrikk.

DEKK

Kranene på dekk er levert av MacGregor. Cflow har levert fiskepakkeutstyr. Avlusningssystem er levert fra færøyske SFI. Inn- og utlastingsløsning er levert av Techano og SMV hydraulikk. Adria Winch har levert vinsjer og diverse dekksutrustning. Palfinger har levert MOB-båt, mens redningsutstyr kommer fra Survitec. Diverse belysning er levert av Luminell.

INNREDNING

Komplett innredning er levert av Maritime Montering. Heinen&Hopman har levert ventilasjonssystem, Libra-Plast har levet dører og bysseløsning er levert av Beha-Hedo Industrier/Maritime Montering.