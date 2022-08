Havfjord (08/2022)

Rederiet Noruega AS ved Carl Aamodt & Co i Søgne på Sørlandet har i mai fått overlevert fiskefartøyet Havfjord fra Karstensens Skibsværft i Skagen i Danmark. Nybygget er rigget for not- og trålfiske og er byggenummer 460 ved verftet.

Havfjord er en 36 meter lang ferskfisktråler og skal i hovedsak operere i Nordsjø-området. Carl Aamodt & Co har også fått med seg de britiske medinvestorene Scott og James Thores på nybyggingsprosjektet.

Som det første fartøyet i Nordsjø-flåten er båten utstyrt med et sub-chilling system fra det islandske selskapet Skaginn 3X. Noruega selger sine sjømatprodukter på auksjon i Danmark, og det meste av fisken havner i butikker og restauranter rundt om i Europa.

GOD FISKEKVALITET

Sub-chilling systemet til Skaginn 3X er utviklet for å holde fisken fersk og ufrosset med en temperatur rett under null i fiskerommet. Systemet garanterer at all fisk får samme behandling gjennom hele prosessen, noe som resulterer i at fisk som landes er av svært god kvalitet.

– Vi setter en stor ære i å gi våre kunder den høyeste kvaliteten som er tilgjengelig på sjømat. For å være ledende på dette området trenger vi det aller beste av verktøy, på alle nivåer, uten kompromisser. Når det kom til fiskekvalitet, valgte vi sub-chilling, en utprøvd metode som garanterer de beste resultatene, sier Carl Aamodt, administrerende direktør i Noruega i en nyhetsmelding fra den islandske produsenten av systemet.

MASKINERI

Havfjord er utstyrt med en hovedmotor på 735 kW levert av Nogva Motorfabrikk. Denne er koblet opp til gir og propellanlegg fra Nogva Heimdal. Thrustere er produsert av Brunvoll.

DIVERSE

Sub-chilling systemet er levert av Skaginn 3X. Thyborön har levert tråldører, Libra-Plast dører og styrehusstoler kommer fra Norsap. Belysningen på nybygget er levert av Glamox, mens Beha-Hedo Industrier har levert bysseutstyret. Kabel- og rørgjennomføringer er levert av Roxtec.