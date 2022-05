Havila Castor (06/2022)

Fredag 22. april tok Havila Kystruten AS over sitt andre skip, Havila Castor, som er bygg 1094 ved Tersan Shipyard i Tyrkia. Nybygget er identisk med søsterfartøyet Havila Capella og er designet av Havyard Design & Solutions med betegnelsen Havyard 923.

Styreleder og hovedaksjonær Per Sævik var med på den offisielle overtakelsen på verftet i Tyrkia.

– Det er alltid ekstra spesielt å være med på overtakelse av nye skip. Hun er et flott skue som vi ser frem til å se langs norskekysten, sa Sævik ifølge en pressemelding fra rederiet.

Administrerende direktør Bent Martini i Havila Kystruten kan også fortelle om stor glede ved overtakelsen som skjedde rett etter noen utfordrende påskedager med avlyst rundtur for søsterskipet Havila Capella.

– Dette er en stor dag for rederiet, og nå er vi klare for å få Havila Castor hjem til Norge slik at hun blir satt i trafikk tirsdag 10. mai som planlagt, sa Martini.

HAR HENTET ERFARING

Havila Castor er identisk med sitt søsterskip, Havila Capella, som rederiet tok over i november 2021. Dermed har man hentet noen erfaringer som blir nyttige for veien videre. Flere av de ansatte som skal om bord på Havila Castor har brukt de siste månedene om bord i Havila Capella for å bli kjent med skipet.

Havila Castor har en markedsverdi på rundt 1,2 milliarder norske kroner, og er finansiert med egenkapital og et lån på 46 millioner euro fra skipsverftet og skipsverftets bank. Lånet er for en periode på tre måneder.

– Denne løsningen gir oss tid til å få på plass refinansiering av skipet, samtidig som det betyr at vårt rederi eier skipet fra overtakelsen ved verftet, forklarer Martini.

EIER SKIPET SELV

Den opprinnelige finansieringen av Havila Castor kunne ikke gjennomføres. Leasingselskapets manglende finansiering av leveringsterminen har medført at Havila Kystruten har blitt henvist til å overta skipet ved hjelp av alternativ finansiering.

Havila Castor blir eid av selskapet HK Ship V AS, et 100 prosent eid datterselskap av Havila Kystruten Operations AS. Martini forteller også at Havila Kystruten allerede er i prosess for refinansiering av Havila Castor og de to gjenværende skipene som skal leveres senere i år, samt Havila Capella.

STORT ENGASJEMENT

Havila Kystrutens inntog på den klassiske ruten mellom Bergen og Kirkenes er en av de største satsningene innen norsk reiseliv på veldig mange år, og mottakelsen så langt har vært veldig god ifølge rederiet.

– Vi kjenner på kroppen hver dag at kystsamfunnene vi besøker tar oss imot med åpne armer, og at mange setter pris på vår tilstedeværelse. Vi ønsker å bidra til økt verdiskaping langs kysten, og i Norge. Det er med stor grad av ydmykhet vi har tatt fatt på oppgaven, sier Martini.

Han kan også fortelle om stor interesse for reiser med Havila Castor i løpet av sommersesongen.

– Vi merker at mange ønsker å oppleve den vakre norskekysten, og Havila Castor har bra belegg for sommersesongen.

FREMTIDENS SKIP

Søsterskipet Havila Capella ble i starten av april tildelt prisen “Next Generation Ship Award” under Nor-Shipping-messen utenfor Oslo.

– Siden skipene er identiske, har Havila Castor akkurat de samme egenskapene som Havila Capella. Det betyr blant annet at skipene blir de første skipene som kan seile utslippsfritt, samtidig som vi allerede i dag seiler mer miljøvennlig enn det noen gang er gjort langs norskekysten. Havila Castor er helt klart også fremtidens skip, forklarer Martini.

STOR BATTERIPAKKE

Batteripakken om bord Havila Castor veier hele 86 tonn, og har en effekt på 6,1 megawatt. Det betyr at skipet kan seile inntil fire timer på ren batterikraft, helt utslippsfritt. I tillegg går skipet på flytende naturgass (LNG), som reduserer CO2-utslipp med rundt 25 prosent og NOx-utslipp med inntil 90 prosent. Det gjør Havila Kystrutens skip til de mest miljøvennlige skipene som seiler kystruten.

Skipene er også bygget for å kunne gå på fremtidens drivstoff. Flytende biogass (LBG), kan i utgangpunktet benyttes med en gang og blandes inn i LNG-tanken. I tillegg er systemene om bord klargjort for å bruke hydrogen eller ammoniakk som drivstoff i fremtiden.

– Vi har et helt klart mål om å bruke biogass i tiden som kommer. Dette handler om både pris og ikke minst tilgjengelighet. Vi er klare for å bidra til enda mindre utslipp fra våre seilinger, avslutter Martini.

KLASSE

Havila Castor er klasset i DNV med følgende notasjoner: 1A Passenger ship BIS Battery (Power) BWM(T) Clean(Design) COMF(C-2, V-2) E0 Gas fuelled NAUT(AW) Recyclable. Skipet seiler under norsk flagg og er innført i NOR-registeret med Fosnavåg som hjemmehavn og har IMO-nummer 9865582.

MASKINERI

En omfattende fremdriftspakke er levert av Kongsberg Maritime og består blant annet av fire LNG-motorer av typen C26:33L-9 som er produserte av Bergen Engines men leverte av Kongsberg. Motorene driver to elektriske azipull propellere type AZP 120 CP fra Kongsberg Marine i Finland, og tunnelthrustere type PM TT 2000 fra Kongsberg Maritime i Ulsteinvik. Nødgenerator av typen D2862LE4 kommer fra MAN Truck & Bus mens den store batteripakken på 6102 kWh er produsert av Corvus og levert av Norwegian Electric Systems (NES). Samme selskap har også levert generatorer, tavler, trafoer, frekvensomformere til thrustermotorer og energistyringssystem.

Norwegian Control Systems (NCS) har levert integrert automasjonssystem, integrert broløsning og tankpeilesystem. Kompressor for instrumentluft kommer fra TMC.

INNREDNING

Innredningsarbeidene om bord er utført av Accomar Marine Interior og av Vestnes Turkey. Møblene er levert av Ekornes og styrehusstoler av Alu Design. Teknotherm har levert klima- og ventilasjonssystemer som blant annet omfatter oppvarming, ventilasjon, nedkjøling og proviantkjøleanlegg. Sanitæranlegget er levert av Jets Vacuum.

DIVERSE

Av utstyrsleverandører ellers kan vi nevne at lastekraner er leverte av Marsis Dis Ticaret og dører kommer fra Libra-Plast og IMS Technologies. Sunncom har levert en stor elektronisk utstyrspakke som blant annet består av automatisk telefonsystem, WiFi nettverk, CCTC, PA/GA-system, handicap pasientvarsling, sentralklokkesystem, batteriløst telefonsystem, UHF forsterkersystem og underholdningssystem inkludert TVRO-antenne.

Norwater har levert vannrensesystem og diverse pumper kommer fra Allweiler, mens Glamox har levert belysningsutstyr, signalutstyr, lanterner og tyfon. Heiser kommer fra Electromecanica Del Noreste.

Delitek har levert system for avfallshåndtering i tillegg til et wet food waste system. Brann-slukningsutstyret om bord kommer fra Survitec. Av redningsutstyret har Palfinger Marine Safety levert MOB-båter mens Viking Norsafe Life-Saving Equipment har levert redningsutstyr og redningsflåter.