Havskjer (03/2021)

I januar ble Havskjer overlevert fra danske Karstensens Skibsværft AS til Havskjer AS v/Henning Veibust. Fiskefartøyet er verftets byggenummer 451.

Endelig er den nye snurperen/tråleren Havskjer levert til Henning Veibust og hans rederi. Byggeprosessen har vært preget av både pandemi og forsinkelser med levering av hovedkomponenter. Skroget ankom Skagen for utrustning i januar 2020, fra verftets datterselskap Karstensen Shipyard Poland i Gdynia.

– Takket være et godt samarbeid mellom rederi og verft har det lykkes å komme i mål med prosjektet. Resultatet kan begge parter være meget stolte av, heter det i en pressemelding fra Karstensens.

OPTIMALE ARBEIDSFORHOLD

Skroget er bygget i stål med tre gjennomgående dekk samt bak- og boredekk med dekkshus. Boredekk, styrehus, skorstein samt for- og aktermast er bygd i aluminium. Innredning er på 2.dekk med 10 mannskapslugarer (med eget bad/toalett), vaskeri, RSW-kontrollrom samt ganger og trapper. Ved å plassere innredningen lengst mulig vekke fra propellere og øvrige støykilder, dannes et godt grunnlag for en støysvak innredning for mannskapet. Støynivået i de aller fleste lugarer er under 50 dB(A) og alle under 55 dB(A) ved 80 prosent MCR. Ellers kan mannskapet tilbringe ledige stunder i dagrom, kino/TV-rom, messe, bysse med proviantrom (og separate kjøle-fryserom), kaffebar og trimrom. Sikkerhet og arbeidsforhold har vært i fokus, blant annet med vanntett lastedekk og hevet tråldekk akter.

NOT OG TRÅL

Havskjer AS er et datterselskap til Veibust Fiskeriselskap. Veibust Fiskeriselskap eier og driver de to ringnotsnurperne/trålerne Havfisk og Havstål. Rederiet har tre konsesjoner, og det nye fartøyet skal derfor drives sammen med rederiets to øvrige. Havskjer er rederiets tredje nybygg. Rederiet er eid av Henning Veibust og hjemmehavn er Ålesund. Selskapet driver kombinert trål- og notfiskeri, hvor trålfisket primært består av kolmulefiske vest for Irland. Øvrig fiskeri, etter primært sild og makrell, drives med not.

MASKINERI

Fartøyet er utrustet med en 6960 kW hovedmotor og 3400 kW akselgenerator. Med denne løsningen er det tilstrekkelig effekt til fremdrift under tråling, såvel som til el-anlegget (primært sidepropellere) under not-fisket. For ytterligere strømforsyning er fartøyet forsynt med tre diesel-generatoranlegg, på 600 ekW hhv 990 kWe. Hovedmotor av type 12V32E2, propellanlegg av type 4D1095 og reduksjonsgir av type SCV 95-PDC58, er levert av Wärtsilä. Akselgeneratoren er fra Marelli. Nogva Motorfabrikk har levert generatoranlegget, to Scania DI 16 og en Cummins QSK-38DM. Sidepropeller av type FU-74-LTC-2000 på 1300 kW hver er levert fra Brunvoll.

DEKK

Dekkskraner og nothåndteringsutstyr er levert av Karmøy Winch/Triplex. Alle hydrauliske vinsjer er levert fra Karmøy Winch, det samme er fiskepumpeutstyret. Vinsjpakken består blant annet av to trålvinsjer á 90 t, to nottromler på 148 t, to snurpevinsjer på 40 t og to fortøyningsvinsjer. Trålblokk av type BlueLine er levert fra Brdr Markussen. PTG FrioNordica har levert RSW-systemet. Vakuumsystem er levert fra C-flow. MOB-båt og davit er levert av Viking Norsafe Life-Saving Equipment.

INNREDNING

Innredningen er levert av Maritime Montering, som også har levert Ekornes-møbler om bord. Verftet står for innredningen av styrehuset. NorSap har levert fire styrehusstoler av type 1600. Ventilasjonssystem og klimaanlegg er levert av LF Ventilation. Bohamet har levert vinduer. Bysse er levert av Beha-Hedo gjennom Maritime Montering.

DIVERSE

KS Elektro har foretatt den elektriske installasjonen. Marine Control Services (MCS) AS har levert alarm- og overvåkningssystem. Navigasjons-, fiskesøking-, og kommunikasjonsutstyr er levert av Furuno Sverige og installeret av KS Elektro. OSO Hotwater har levert to VV-beholdere.