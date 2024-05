Havsnurp (05/2024)

Rederiet Havsnurp AS fra Midsund i Romsdal kunne 9. mars døpe og overta sin nye tråler Havsnurp fra Karstensens Skibsværft A/S i Skagen i Danmark. Det 69,99 meter lange fiskefartøyet er bygg nummer 499 ved verftet og er også av verftets eget design.

Havsnurp AS eies av familiene Stølen og Hole fra Midsund. Rederiet ble etablert i 1985 av svogrene Karsten Stølen og Kjell Inge Hole. Nye Havsnurp som de nå har overtatt er selskap-

ets tredje nybygg, og skal erstatte det tidligere Havsnurp som ble levert fra Karstensens Skibsværft i 2012.

Rederiet ledes i dag av neste generasjon, brødrene Jan Andre og Tor Inge Stølen og brødrene Ken-Arve og Oddbjørn Hole. Rederiet driver med kombinert tråling, dels pelagisk etter sild og makrell og dels industrifisk kombinert med konsumfisk/hvitfisk. Det nye fartøyet skal driftes etter samme prinsipper.

Etter leveransen av nye Havsnurp har Karstensens Skibsværft totalt 19 fiskefartøy i ordreboken for levering de neste 3 årene.

MODERNE KOMBIFARTØY

Det nye fartøyet er et topp moderne kombifartøy, utstyrt for fiske både etter pelagisk og Bunnfisk. Skroget er bygget i stål med to sammenhengende dekk, hoveddekk og shelterdekk samt bak- og båtdekk med dekkshus. Styrehus, dekkshus, skorstein og for- og aktermast er bygd i aluminium.

Det er ett kraftuttak (PTO) montert på hovedgiret som er beregnet for primærdrift av skipets strømforsyning via akselgeneratoren (2500 kW). For ekstra strømforsyning er fartøyet utstyrt med tre dieselgeneratorsystemer, hver på 615 ekW. Det elektriske anlegget er bygget med mulighet for parallelldrift av tre diesel generatorer og er også utstyrt med et Power Management System (PMS) som styrer strømforbruk og automatisk oppstart av generatoranlegg.

STOR FLEKSIBILITET

I tillegg til det konvensjonelle fremdriftssystemet er fartøyet utstyrt med en 850 kW (1156 HK), kombinert nedsenkbar asimuth/tunnelthruster. Denne vil kunne drive skipet fremover i nødstilfelle, eller ved ønske om redusert hastighet. Dette oppsettet sikrer stor fleksibilitet, stor pålitelighet samt muligheten for drivstoff- og driftsøkonomisk forsvarlig drift.

Det elektriske vinsjsystemet er elektrisk, med regenerering av kraften blant annet under heising. Skulle det være ønske om ekstra kraft på fremdriftssystemet, så er hjelpemotorene tilstrekkelig store til at de sammen vil kunne drive skipet normalt inkludert belastning på vinsjsystemet.

Fartøyet er også utstyrt med landstrømtilkobling. Dette gjør at skipet kan losse uten bruk av dieselgeneratorer der det er tilkoblingsmuligheter i land, og dermed drives med nullutslipp i havn.

KLASSE

Havsnurp er klasset i DNV og har notasjonen DNV +1A E0 TMON Ice-C, Fishing Vessel. Den nye fiskebåten fører norsk flagg og er registrert med Midsund som registreringshavn.

MASKINERI

Hovedmotor er en Wärtsilä 8L32E som yter 4640 kW. Denne er koblet til et Wärtsilä reduksjonsgir av typen SVC95-P58 og et propellanlegg fra samme leverandør av typen 4G1005. Akselgeneratoren kommer fra Cummins og hjelpemotorer er tre Scania DI16 fra Nogva Motorfabrikk.

Kongsberg har levert styremaskinen av typen SR772 og ror av typen FB-H. Azimuthpropellen er produsert av Brunvoll og er av typen AR-63-LTC-1750. Brunvoll har også levert en sidepropell akter av typen FU-63-LTC-1750.

To startluftkompressorer er levert av Sperre og er av typen HL2 mens Atlas Copco har levert to arbeidsluftkompressorer av typen GA11FF. Brennoljeseparator og smøreoljeseparator er fra GreenOil, brennolje transferpumper fra Desmi og diverse pumper ellers fra Azcue, Desmi og Hidrostal. OSO Marine har levert to varmtvannsbeholdere, Blokland bokskjølere og DVZ rensesystem for ballastvann.

DEKK

Trålvinsjer, fortøyningsvinsjer og ankervinsj av type Rapp Marine er alle leverte av MacGregor Norway. Samme leverandør har også levert fiskepumper inkludert slange- og kabeltromler. MacGregor Norway har levert dekkskraner og håndteringsutstyr for not av type Triplex. Trålblokker er av typen BlueLine og levert av Brdr. Markussen. Anker og kjetting av typen HHP Spek er levert av Sotra Anchor & Chain.

MOB-båt er en Viking Norsafe Merlin 615 fra Viking Norsafe Life-

Saving Equipment mens tilhørende davit kommer fra MDF. Viking Norsafe har også levert to Viking redningsflåter med plass til 12 personer i hver. Navigasjonslysene er levert av Den Haan, mens det er installert to søkelys av typen Polarlight og ett av typen Colorlight.

FISKEBEHANDLING

To RSW-system er levert av PTG Frionordica og er utstyrte med aktuatorer fra Eltorque og kontrollsystem fra MCS. Cflow har levert vacuum-systemet og Kapp har levert et Optim-ice slurry issystem. Fabrikkutrustningen er levert av Boa Tech mens rensemaskiner er leverte av KM Fish og Carsøe.

INNREDNING

Konsoller i styrehus er levert av ElPro og styrehusstolene er tre NorSap 1600 Comfort fra Norsap. Maritime Montering har utført innredningsarbeidene med møbler fra egen produksjon og fra Ekornes.

Dører er levert av BIP, ventilasjonsanlegget fra LF Ventilation, vinduer fra Promap og vindusviskere fra Wynn. Beha-Hedo Marine har levert bysseutstyret.

DIVERSE

Den elektroniske utrustningen til navigasjon, fiskeleting og kommunikasjon er utført av KS Elektro som har brukt utstyr levert av Marinelektronikk og Furuno Norge.

De elektriske arbeidene om bord er også utført av KS Elektro. Alarm og overvåkingssystemer kommer fra Marine Control Services, tank alarmer fra Mobrey, hovedtavle fra Scantechnic og PMS-system fra DEIF.

Det er brukt Hempel silikone bunnmaling og malingsproduktene ellers kommer fra PPG Sigma. Brannvarslingsanlegget er av typen Consilium mens brannslukningsanlegget er et vanntåkeanlegg fra Survitec.