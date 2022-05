Hella (05/2022)

Sembcorp Marine i Singapore overleverte i mars sitt nybygg nummer J43001, ferjen Hella, til Norled. Nybygget er det første av tre like ferjer som skal inn i trekantsambandet Hella–Vangsnes–Dragsvik i Sogn.

Hella er den første norske innenlandsferjen som er bygd i Singapore. Den er designet av Sembcorp sitt datterselskap i Bergen, LMG Marin, og har fått typebetgnelsen LMG 80-DEH. Det betyr at den kan laste 80 personbiler eller alternativt 10 vogntog. Passasjerkapasiteten er 295 personer.

Den 82,4 meter lange ferjen er en pendelferje med et batterihybrid fremdriftssystem. Med lading i land av elektrisitet fra vannkraft kan den kjøre med null utslipp. Ladingen skjer automatisk og Hella er også utstyrt med et automatisk fortøyningssystem.

PANORAMASALONG

Nybygget har ellers fått en stor panoramasalong på dekket over bildekk, noe som nok blir satt pris på av de mange turistene som tar denne ferjestrekningen i Sognefjorden i høysesongen.

Som så mange andre nybygg har leveringen fra verftet blitt sterkt forsinket på grunn av covidpandemien. Ferja ble midt i mars lastet opp på et rolldock-fartøy for å bli fraktet til Norge for siste klargjøring før den etter planen skal settes i trafikk før sommersesongen tar til. De to like søsterfartøyene Leikanger og Dragsvik skal også leveres nå i år.

KLASSESELSKAP

Hella er klasset i DNV og har fått notasjonen DNV + 1A1 LC Car Ferry B Battery (Power) R4(nor) E0. Ferja fører norsk flagg og har Stavanger som registreringshavn.

MASKINERI

Et Volvo generatorsett produserer strøm til fremdriftsthrustere fra Schottel. Det elektriske opplegget til fremdriftsanlegget er levert av Seam mens batteriene kommer fra Corvus. Garbarino har levert pumper.

DEKK

MES redningsstasjon er levert av Survitec, mens Viking har levert MOB-båt. Ankervinsjen kommer fra Pellegrini.

INNREDNING

Innredningen er utført av Vestnes Ocean mens AF AeronMollier har levert HVAC-anlegget. Heis er levert av Lift Emotion og Baggerød har levert dører. Vinduene kommer fra Boamet.

DIVERSE

Bro- og navigasjonsutrustningen er utført av Seam. Det er brukt malingsprodukter fra International og Matre Maskin har levert skumslukkingsanlegget om bord.