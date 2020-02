Hillefjord (02/2020)

4. november 2019 ble Hillefjord overlevert fra Sefine Shipyard i Tyrkia til Fjord1 ASA, Florø. Ferjen er verftets byggenummer 33, og designet av type MM 82 FE EL er fra Multi Maritime.

Hillefjord er den første av tre 84,5 meters batteriferjer Sefine bygger for Fjord1. Søsterskip Florøy ble levert i januar. Ferjene går helelektrisk i ruten Ranavik–Skjersholmane mellom Kvinnherad og Stord kommuner. Ruten er på 14,2 kilometer med en servicefart på rundt 12 knop.

Den tredje ferjen, Sildafjord, har planlagt sjøsetting i slutten av april. Når den kommer til Norge, skal ferjen inn på Gjermundshamn–Varaldsøy–Årsnes.

KLASSE

Hillefjord er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: +1A, FERRY B, BATTERY (POWER), E0, R4 (nor).

MASKINERI

Batteripakken er fra Siemens, og Caterpillar generatorene er fra Pon Power. Kongsberg Maritime har levert to azipullthrustere på 1200 kW hver.

DEKK

Adria Winch har levert ankervinsj og capstaner. Dimo har levert HPC og hydraulikken for HPC, luker, visir og flaps, inkludert sensorikk for sikkerhet. Harding MOB båt og davit er levert fra Palfinger. Luminell har levert dekkslys, bauglys og lys for redningsutstyr.

INNREDNING

Stoler i salongen er levert av West Mekan Produksjon, mens stoler på bro er levert av Norsap. Cita har levert innredningen om bord. Accomar har levert syrefast innredning, hvitevarer og låssystemer. Glamox har levert lysarmaturer og lys i innredning. Vakuumtoalettsystem kommer fra Jets.