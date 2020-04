Hjellestad (04/2020)

I mars ble Hjellestad overlevert fra Westcon til Norled AS, Bergen. Designet er av type LMG 16 DEH fra LMG Marin AS. Ferjen er verftets byggenummer 36.

Hjellestad er verdens første enskrogs pendelferge i aluminium, og den har elektrisk fremdrift. Ferjen har kapasitet på 16 biler og 80 personer samt at den kan frakte to vogntog på 52 tonn. Skroget er bygd ved Norse Çelik i Tyrkia.

HISTORISK NYBYGG

Aluminiumsferjen Hjellestad fra Westcon tar opp den teknologiske arven etter Norleds Ampere, som var verdens første batteridrevne bilferje. Nybygget skal trafikkere sambandet Hjellestad-Klokkarvik mellom Sund og Bergen. Dette er en rimelig kort ferjestrekning, som rederiet mener er svært godt egnet for å drives helt eller delvis med elektrisk kraft. Ifølge Fanaposten er Hjellestad den første nybygde ferjen som skal gå i sambandet siden den opprinnelige Sund-ferjen ble satt i drift i 1957.

HYDROGEN NESTE

I tillegg til Hjellestad, har verft og rederi et annet spennende og nyvinnende prosjekt på gang. Norled valgte også Westcon for byggingen av verdens første hydrogenferjer, som skal trafikkere sambandet Hjelmeland–Skipavik–Nesvik i Ryfylket fra vårparten 2021. Design blir nok en gang av LMG Marin. Disse to hydrogenferjene får en kapasitet på 299 PAX og 80 biler.

KLASSE

Hjellestad er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A Car Ferry B Battery(Power) E0 LC R4(Nor).

MASKINERI

Fremdriften besørges av et propellanlegg av type Twin Propeller STP 190L fra Schottel, og en Scania DI13 074M generator på 374 kW fra Nogva Motorfabrikk. Westcons kraft- og styringssystem eSEAMatic BLUE sørger for elektrisk fremdrift med biodiesel som supplement.

DEKK

Vinsj og capstan på dekk er levert fra ODM. Ankringsutstyr er levert av Åkrehamn Trålbøteri, mens anker og kjetting er levert av Sotra Anchor & Chain. Glamox har levert søkelys. Redningsflåter- og utstyr samt MOB-båter er levert av Viking Norsafe.

INNREDNING

Innredningen av ferjen er levert av Maritime Montering. Ventilasjonsanlegg/klimanlegg er levert fra Novenco. IMS har levert vanntette skyvedører og Libra-Plast har levert utvendige dører.

ELEKTRONIKK

Westcon Power & Automation har foretatt den elektriske installasjonen om bord. Av elektronisk utstyr kan det nevnes radarer av type Far2338S og Far2318, GPS og VHF GMDSS fra Furuno Norge, Skipper GDS101 ekkolodd, autopilot, GPS-kompass og gyro fra Simrad og monitorer fra Hatteland. Det er komplett systemintegrasjon med Westcon Power & Automation e-SEAMatic BLUE, som består av EMS, IAS, elektriske motorer, batterisystem, med mer.