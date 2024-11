HMT Thor (11/2024)

Salthammer Båtbyggeri AS på Vestnes overleverte 13. september 2024 HMT Thor til Hansen Maskin & Transport AS i Glomfjord. Fartøyet er det første som Salthammer leverer til rederiet og er det første prosjektet basert på Tomra Engineering AS sitt nyutviklede design BobCat 26.

BobCat 26 designet er utarbeidet i tett samarbeid mellom designer og kunde, slik at fartøyet oppfyller kundens behov på best mulig måte. Tomra Engineering sitt BobCat 26 design har et stort bruksområde med stor lastekapasitet, stor dekksplass og med mulighet for store kran kapasiteter. Designet kan tilpasses de fleste oppgaver innen frakt og flytende anleggsvirksomhet, innen akvakultur og anleggsvirksomhet.

TETT SAMARBEID

– Prosjekter viser hva en kan få til med godt samarbeid mellom rederi, designer og byggeverft, prosjektet har utviklet seg løpende underveis med innspill og utvikling av muligheter som har blitt omformet, tilpasset og integrert i prosjektet, sier Lasse Stokkeland, daglig leder ved verftet. Han trekker videre frem at dette er et helnorsk produkt og hvor alt er bygget ved verftet inkludert skroget.

– Det har vært en sann glede å samarbeide med Leif Martin Hansen om prosjektet, som har utviklet seg mye siden vårt første møte. Det har vært både utfordrende og ikke minst utrolig spennende å samarbeide om løsninger og behov som har vært med på å løfte frem dette unike prosjektet, uttaler Knut Eivind Nerås, prosjektleder ved verftet.

UTVIKLET UNDERVEIS

– Da valget falt på Salthammer var det fordi vi trodde at her kunne vi få til et samarbeid med både verft og designer om å utvikle fartøyet som nå er overlevert. Vi hadde klare formeninger om hva vi vil oppnå, men visste at det ville være mye utvikling underveis, sier daglig leder Leif Martin Hansen i Hansen Maskin og Transport.

Han gleder seg nå til å ta fartøyet i bruk og takker alle involvert i prosjektet for godt samarbeid.

Hansen Maskin & Transport AS ble etablert av Leif Martin Hansen i 2010. Da hadde han drevet enkeltmannsforetak innen entreprenørtjenester siden 1990 med mange spesialfelt.Fra rundt år 2000 begynte de på den maritime satsingen med lektere, og tilbyr i dag maritime entreprenørtjenester, blant annet, transport, rør og kabellegging, undervannsarbeid, rov tjenester og kai bygging

MASKINERI

Fartøyet er utstyrt med to hovedmotorer av typen Scania DI13 som yter 500 hestekrefter hver. Disse er leverte av Nogva Motorfabrikk.Thrustere og styremaskin er levert av PMH Norway.

DEKK

På dekk er det installert to kraner, en HS Marine AKC 185 som er levert av Dimo og en Melcal 50 tm som er levert av Melcal Norge. Hydraulisk dekksutstyr ellers er levert av Lorentzen Hydraulikk.

DIVERSE

Elektroinstallasjonene er utført av One Electro mens Marinelektronikk har levert broløsning. Innrednings-arbeidene om bord er utført av One Group og Nortronik har levert brannslukkingssystem. Til kabel- og rørgjennomføringer er det brukt produkter fra både Roxtec og CDS Sealing Systems. Sikkerhets- og redningsutstyr er levert av Viking Norsafe Life-Saving Equipment Norway mens overflatebehandling er det ProCoat som har stått for.