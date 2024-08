Hopen (08/2024)

Det tredje og siste kystvaktfartøyet i Jan Mayen klassen, Hopen, ble døpt av klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen ved byggeverftet Vard Langsten i Tomrefjord 12. juni. Den formelle overleveringen til Kystvakten skjer på et senere tidspunkt.

Med byggingen av Hopen er en investering på totalt åtte milliarder kroner i nye havgående kystvaktfartøy fullført.

– Dette er en milepæl for havnasjonen Norge. Med disse fartøyene får vi en moderne flåte designet for å operere i de krevende nordområdene med den teknologien dagens forsvar krever, sier Oliver Berdal, sjef for Sjøforsvaret.

KOSTBART FARTØY

De tre nye kystvaktfartøyene, Jan Mayen, Bjørnøya og Hopen, er en av de største forsvarsanskaffelsene i maritim sektor i Norge. Fartøyene skal erstatte Forsvarets tre fartøy i Nordkapp-klassen som ble bygget på 1980-tallet. Rundt 80 prosent av anskaffelsen er fra det norske verftet og fra norske utstyrsleverandører.

– Andelen norske leverandører til Jan Mayen-klassen er stor og bidrar til å videreutvikle nasjonal kompetanse og kapasitet innen den maritime næringen. Gjennom godt samarbeid med Vard Langsten har vi brukt norsk ekspertise og erfaring til å kombinere det beste fra norske og internasjonale aktører og leverandører til å bygge et helt unikt fartøy, sier direktør i Forsvarsmateriell, Gro Jære.

STORE FARTØY

Hopen er bygget under strenge miljø- og utslippskrav, og de tre nye fartøyene har CBRN-beskyttelse, som betyr kollektiv beskyttelse mot kjemisk, biologisk radioaktiv og nukleær forurensning.

Jan Mayen-klassen er betydelig større fartøy enn Nordkapp-klassen som de skal avløse og har kapasiteter som isforsterkning, moderne teknologi, køyeplass til 100 personer, helikopterdekk og hangar, og kan gå åtte uker på sjøen uten etterforsyning av drivstoff, proviant og annet forbruksmateriell.

Det er stilt strenge krav til fartøyenes havgående egenskaper, styrke, stabilitet, helikoptertilgjengelighet, sensorer og kommunikasjons- og kontrollkapasitet.

BYGD FOR TØFT VÆR

Hopen er 136,4 meter langt og 22 meter bredt og har meget gode sjøgående egenskaper slik at fartøyet kan operere i tøft vær.

Skipet er i likhet med sine to søstre designet for å beherske operasjoner i Arktis, men kan også operere i varme strøk. Fartøyet er spesialbygget til å løse oppdrag innenfor Sjøforsvaret og Kystvakten sin oppdragsportefølje. Dette er et fartøy som har gode fasiliteter for småbåtoperasjoner, ledelse av operasjoner, akuttmedisinske kapasiteter og helikopter. Det har også utstyr om bord for å bekjempe oljeforurensning og andre miljøoperasjoner.

GODT FORNØYD

Det er en glad verftsdirektør ved Vard Langsten, Ronny Opsjøn Langset, som nå kan konstatere at verftets største kontrakt så langt er fullført.

– Vi er svært glade for å kunne ferdigstille også det siste av de tre kystvaktfartøyene på tid, og med den kvaliteten som ble etterspurt da kontrakten ble inngått. Gjennom en suksessfylt leveranse beviser Vard at vi er en ledende skipsbygger og integrator av avanserte forsvarsfartøy som er viktige for den strategiske sikkerheten til Norge. Vi ønsker å takke Forsvarsmateriell og Kystvakten for tilliten og oppdraget, sier verftsdirektøren.

MASKINERI

Skipet er utstyrt med generatorsett fra Bergen Engines mens hele drivlinjen er levert av Kongsberg Maritime.

DEKK

Hopen er utstyrt med tre ulike davitsystemer i tillegg til ett båttransfer system, alt levert av Vestdavit. Maritime Partner AS har levert to bording- og patruljebåter av typen Sjøbjørn 25.

Offshore & Trawl Supply AS har levert slepeutstyr og spesialkonstruerte fortøyninger. Dekkskranen er levert av Seaonics. PVC rulleport er en leveranse fra Plany mens Gurskøy har levert gangvei.

ELEKTRONIKK

Radarsystemene om bord er av typen Hensoldt og Kongsberg Maritime har levert sonarsystem. Kommunikasjonssystemet kommer fra Saab og er av typen Tacticall mens navigasjonssystemet er levert av iXblue. Ildledningssystemet om bord i det nye kystvaktskipet er levert av Saab og er av typen 9LV.

DIVERSE

Johnson Controls Norway har levert slukkesystemer over hele skipet mens Roxtec og CSD Sealing Systems har levert rør- og kabelgjennomføringer. Ulmatec har levert sitt Thermal Energy Management System for energioptimalisering av fartøyet.

Luftventiler og filter er levert av John Gjerde, aktuatorer av Eltorque og system for avfallshåndtering er en leveranse fra Delitek. Incinerator kommer fra Teamtec, ballastvannrensesystem kommer fra Norwegian Greentech mens Alu Design & Services har levert styrehusstolene og Øwre-Johnsen CJC-filter. Helland Rør har bidratt med montering av rørsystemer og toalettsystemet kommer fra Jets.

SINTEF Ocean har gjort modellforsøk og HSVA har gjort istester. Innredningsarbeidene er utført av Vard Interiors som blant annet har brukt møbler fra Shipnor og Ekornes.

Skroget til Hopen er bygd hos Vard Tulcea og det er LMG Marin som har designet fartøyet i samarbeid med Forsvarsmateriell.

Andre norske leverandører av utstyr og tjenester til prosjektet er Cathwell, Tyco, Nogva Motorfabrikk, Tyrholm & Farstad, Gurskøy, Imenco, Sperre, IMS, GEA, Teknotherm, Elpro, Atlas Copco, Viking Life-Saving Equipment, FFS, Muck Cranes, Filtra, Servi Group, Maritim Motor, Ålesund Armatur, Henriksen, Baggerød, Libra-Plast, Plany, Allmaritim, Låssenteret, Bunker Oil, Sotra Anchor & Chain, Hydroscand, TeamTec, Ros, Bergsli, M & K Dokumentasjon, Glamox, Metisoft, Otto Olsen, Varde, Tools, Brødrene Dahl, Regulator, Nyborg, PG Flow Solutions, HP Fagerhult og R. Stahl Tranberg.