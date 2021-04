Hovedøya II (04/2021)

I mars ble Hovedøya II overlevert fra Hellesøy Verft AS til Oslo kommune ved Bymiljøetaten. Fartøyet er designet av verftet, og er deres byggenummer 155.

Hovedøya II er en 20 meters helelektrisk driftsbåt med isforsterkning, som brukes av Bymiljøetaten i Oslofjorden. A. Olufsen Ship & Offshore AS i Haugesund har bygget skroget. Wärtsilä Norway AS på Stord har bidratt blant annet med dokumentasjon i samsvar med myndighetene sine regler samt illustrasjonsskisser og systemtegninger.

AVANSERT REDNINGSSYSTEM

Hellesøy Verft AS har bygd et fartøy som skal benyttes til mange oppgaver. Arbeidsdekket har stor styrke med kapasitet til en 40 tonns miljøbil/pumpebil, og er ellers tilrettelagt for ulike oppdrag Bymiljøetaten har for øyene i Oslofjorden. Seallift Systems AS har levert redningssystemet om bord. Dette er utformet for å plukke opp personer samt bøyer, søppel og vrakgods fra sjøen på en trygg og sikker måte.

– Et godt samarbeid med vår underleverandør Vestmekaniske AS og Hellesøy Verft AS har ført frem til et design som fungerer godt til denne typen fartøy, forteller daglig leder Dorthe Iselin Austevoll. Systemet gjør det mulig å drive redning og opptak fra sjøen i fra flere typer fartøy. Systemet vil til enhver tid gjøre fartøyet redningsdyktig uansett hvilke operasjoner fartøyet er opptatt med.

ERSTATTER TO FARTØY

Den elektriske arbeidsbåten erstatter to av de eldre båtene til Bymiljøetaten, Hovedøya og Bjønn. Nybygget er fullfinansiert av Oslo kommune og blir ikke en skjærgårdstjenestebåt, men vil inngå i driften av indre Oslofjord, heter det i en pressemelding. Det er også plass til 12 passasjerer om bord. Båten har mini-bysse/pantry og messe for åtte personer samt WC, dusj og mulighet for tørk av arbeidstøy. Det er lagt vekt på trygge arbeidsforhold for mannskapet. På dekk er det vinsje-capstaner og løftesystem samt en kraftig Palfinger dekkskran på 48,7 mt. med rekkevidde over 20 meter.

MASKINERI

Brunvoll Mar-El AS er systemleverandør for batterisystem og elektriske motorer. Propellanlegget er levert fra Helseth AS/Kumera AS. Batteripakken er fra Corvus. Sleipner Motor AS har levert sidepropell. Båten har girsystem fra ZF.

DEKK

Kranen på dekk er levert av Bergen Hydraulic AS. Capstan og ankervinsj er levert fra MB Hydraulikk AS. Løst redningsutstyr og diverse sikkerhetsutstyr er levert av Viking Norsafe Life-Saving Equipment Norway AS, og rednings-/løftesystemet er levert av Sealift Systems AS.

DIVERSE

Elektronisk tank-fjernpeilesystem er levert av Xtronica. Maritime Montering AS har levert og montert komplett innredning. Ventilasjonssystemet om bord er levert av Aritech. En pakke med elektronisk utstyr blant annet fra Furuno Norge, er levert fra Vico.