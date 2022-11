Huelva Knutsen (11/2022)

Knutsen Group i Haugesund fikk 12. oktober overlevert LNG tankskipet Huelva Knutsen fra verftet Hyundai Samho Heavy Industries i Sør-Korea. Dette er byggenummer 8094 ved verftet og er det fjerde fartøyet i en serie på totalt ni LNG-skip som skal inn på langtidskontrakt med Shell.

Huelva Knutsen laster 174.000 kubikkmeter LNG, har en total lengde på 297 meter, er 46,4 meter bred og har en bruttotonnasje på 114.180 tonn. Dødvekttonnasjen er 95.548 tonn.

Nybygget er også utstyrt med avkokingsanlegg for gass, luft-

smøresystem av skroget og akselgeneratorer for produksjon av ekstra kraft. Sammen med optimalisert skrog- og designhastighet, gir dette ifølge rederiet redusert drivstofforbruk og dermed lavere utslipp.

Hyundai Samho har tidligere opplyst at de skal bygge 15 LNG-skip av samme type for Knutsen-rederiet for totalt rundt 2,8 milliarder dollar, tilsvarende nærmere 30 milliarder norske kroner. Dette er den største kontrakten noensinne for skipsverftet i Sør-Korea.

KLASSE

Skipet er klasset i Lloyd`s Register og har fått notasjonen 100A1 Liquefied Gas Tanker, Ship Type 2G, Methane (LNG) in Membrane Tanks, Maximum Vapour Pressure 0.035Mpa, Minimum Cargo Temperature Minus 163oC, ShipRight(SDA, FDA Plus(40, WW), CM, ACS(B)), *IWS, LI. Huelva Knutsen fører norsk flagg, er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister og har Haugesund som registreringshavn.

MASKINERI

Huelva Knutsen er utstyrt med dual-fuel X-DF motorer fra Winterthur Gas & Diesel.

DIVERSE

Tankene på gasstankskipet er innkapslet og isolert ved hjelp av GTT sitt Mark III Flex system med en hovedmembran av rustfrie stålplater og en ekstra membran av komposittmaterialer.