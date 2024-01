Icon of the Seas (01/2024)

Etter mer enn 900 dager med design og konstruksjon ble cruiseskipet Icon of the Seas overlevert fra Meyer Turku i Finland som bnr. 1400 til Royal Caribbean International mandag 27. november. Med en lengde på 365 meter og en passasjerkapasitet på 5610 passasjerer med to i hver lugar og 7600 når ekstrasenger blir brukt er dette verdens største passasjerskip.

Icon of the Seas er ikke bare verdens største passasjer- og cruiseskip, det har også en rekke installasjoner om bord som er blant de største som finnes på noe cruiseskip. Den gigantiske kuppelen fremme på skipet er et eksempel på det. AquaDome er den største glass- og stålkonstruksjon som er løftet opp på et cruiseskip.

Skipet har også mer vann om bord noe annet cruiseskip med sju bassenger og seks rekordstore vannsklier. Etter leveringen fra verftet i Finland seiler Icon of the Seas over til Miami i USA der det skal ha base og starte på et liv med sju-dagers cruise til de Karibiske øyer.

MANGE TILBUD

Om bord er Icon of the Seas organisert i åtte ulike nabolag med varierte opplevelsesmuligheter. Det er adrenalinpumpende spenning, mer enn 40 valgmuligheter når det gjelder å spise og drikke, banebrytende underholdning med fire karakteristiske scener som har luft, is, vann og teater som tema. Skipet har 28 forskjellige valgmuligheter når det gjelder bosted, inkludert det nye tre-etasjes Ultimate Family Townhouse.

Om bord finnes også den største vannparken til sjøs med seks rekordstore sklier, minigolfbanen Lost Dunes, Swim & Tonic, cruiserederiets første svømmebar til sjøs, Royal Bay, det største bassenget til sjøs, Baby Bay og Splashaway Bay badeland for barn og AquaTheater som har rollebesetning med roboter, skateboardere, dykkere og mer.

OPP TIL 10000 OM BORD

Det nye gigantskipet får et mannskap på hele 2350 personer. Det betyr at med full utnyttelse av sengekapasiteten vil det være tett på 10.000 mennesker om bord på sju-dagers turene fra Miami i Florida og til Karibia. Icon of the Seas har en bruttotonnasje på 250.800 tonn, er 20 dekk høyt og kan seile med en fart på 22 knop.

KLASSE

Icon of the Seas er klasset i DNV med notasjonen 1A Passenger ship BIS Clean(Design) COMF(V-1) ECO F(M) Gas fuelled LCS(DC) NAUT(AW) Recyclable. Skipet er registrert på Bahamas med Nassau som registreringshavn.

MASKINERI

Wärtsilä Italia har levert de seks hovedgeneratorene til cruiseskipet som alle er av typen W14V46DFA og som yter totalt 90.000 hestekrefter. Alle hovedgeneratorene kan kjøre på både LNG og ulike destillater som drivstoff. Fremdriften tas hånd om av tre Azipoder fra ABB sin fabrikk i Finland. For sideveis manøvrering har Wärstilä levert fem thrustere, alle av typen WTT-45 CP. Alfa-Laval Aalborg har levert seks eksoskjeler mens Steis Mekaniske Verksted på Tunstad i Sirdal har levert hjelpekjele med typebetegnelsen BT-KVB-1000-Marine.

DIVERSE

North Invent fra Haugesund har levert Wave II og Performance PPC monitorer til navigasjon-, automasjon- og sefetysystemene. Navigasjonslys, kontrollpanel og søkelys kommer fra R. Stahl Tranberg i Stavanger.