Ingeborg Arntsen (09/2024)

Vestværftet APS i Hvide Sande i Danmark leverte i juli 2024 den kombinerte garn- og linebåten Ingeborg Arntsen til rederiet Nordsten AS fra Napp i Lofoten. Rederiet drives av brødrene Jack-Allan og Hans-Michal Arntsen. Båten er byggenummer 375 ved det danske verftet.

Ingeborg Arntsen er 20,99 meter lang og har en bredde på 8,50 meter. Om bord er det køyeplass for et mannskap på åtte personer i fem lugarer, men båten vil til vanlig fiske med et mannskap på seks.

ROMSLIG BÅT

Nybygget er godt utstyrt i forhold til båter på denne størrelsen med blant annet en romslig bysse og styrehus. Om bord er det også en maskin som produserer slush-is til både vaskekarene og de 56 containerne der fangsten lagres. Hver container rommer rundt 500 kilo fisk.

Planen til rederiet er å fortsette samme type drift som før, med fiske av torsk og blåkveite med garn i Lofoten og torsk på line utenfor Finnmark. Båten er oppkalt etter de to brødrenes mor, Ingeborg, og er registrert i Norsk Ordinært Skips-register (NOR) med Svolvær som registreringshavn. Den er klasset i Bureau Veritas.

MASKINERI

Hovedmotor er en MAN type D2862LE477 som yter 735 kW. Hjelpemotor er av typen MAN-Stamford på 468 kVA. Gir er levert av Finnøy Gear & Propeller AS og har typebetegnelsen G42FP. Også CP-propellen med en diameter på 2000 millimeter kommer fra Finnøy Gear & Propeller AS.

To baugpropeller av typen SFT 4 på 160 hestekrefter er levert av Hundested mens styremaskinen er levert av Scan-Steering. Corvus har levert batteripakke på 315 kWh av typen Orca. Batteriene er installert av Vest-El. Deif har levert PMS kontrollsystem og drivstoffilter kommer fra CJC.

DEKK

Båten er utstyrt med to dekkskraner fra TMP, en av typen 1300 K og en av typen 700 K. Det hydrauliske dekksutstyret som blant annet omfatter vinsjer, tromler og ankervinsj er levert av Thyborøn Skibs og Motor AS. Samme produsent har også levert en elektrisk garnlegger.

DIVERSE

Slurry ismaskin er en leveranse fra Buus Køleteknik. Vest-El har foretatt de elektriske installasjonene og malingsproduktene som er brukt er fra Jotun. Macom har fungert som megler og konsulent for nybygget.