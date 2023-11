Inter Scotia (11/2023)

Brønnbåtrederiet Intership fra Hareid har i september 2023 fått levert sitt andre nybygg fra Zamakona Yards i Bilbao i Spania som verftets bnr. 803. Inter Scotia er en batterihybrid brønnbåt, er designet av Salt Ship Design på Stord og har en lastekapasitet på 2500 kubikkmeter.

Inter Scotia er i likhet med søsterskipet Inter Atlantic designet med fokus på fiskehåndtering, fiskevelferd og biosikkerhet. Fartøyet har installert en stor batteripakke, som i kombinasjon med varmegjenvinning og andre tiltak, gir betydelig redusert drivstofforbruk og klimagassutslipp. Fartøyet har installert et stort produksjonsanlegg for ferskvann. Ferskvannsproduksjonen av sjøvann blir gjort gjennom omvendt osmose, med en produksjonskapasitet på 5000 kubikkmeter ferskvann i løpet av 24 timer.

EFFEKTIV FERSKVANNSBEHANDLING

Intership har siden 2016 ledet an utviklingen innenfor ferskvannsbehandling av lus og AGD (amøbegjellesykdom) ved bruk av omvendt osmose. I løpet av de sju siste årene har selskapet opparbeidet seg omfattende operasjonell erfaring i ferskvannsproduksjon og ferskvannsbehandling. Erfaringen er brukt til å aktivt utvikle og forbedre eksisterende og planlagte system. Resultatet er et spesialdesignet omvendt osmosesystem for brønnbåt, som gir en svært effektiv, rimelig og miljøvennlig metode for lus-, AGD- og annen gjelle behandling av oppdrettsfisk.

Inter Scotia gikk etter levering direkte inn på en fast avtale for et større oppdrettsselskap i Skottland. Etter noen måneder i arbeid vil nybygget få installert avlusersystemet FLS Caligus R600. Kombinasjonen av ferskvannsbehandling og lavtrykksbehandling er en effektiv og skånsom metode for fjerning av lakselus og gjelleutfordringer i samme operasjon.

TO BÅTER UNDER BYGGING

– Det er med stor glede at vi nå tar levering av vårt tredje skip med Intership sitt industriledende oppsett for produksjon og behandling av laks med ferskvann. Ferskvannsbehandling er sannsynligvis en av de mest skånsomme behandlingsmetodene, og det er mulig å høste både økonomiske-, tidsmessige- og miljømessige besparelser ved å tilrettelegge for slik behandling gjennom installasjon av høykapasitets produksjonsanlegg for ferskvann. Vi har også to andre brønnbåter under bygging med enda større produksjonskapasiteter, sier Ole Peter Brandal, daglig leder i Intership.

Intership ble etablert i 2014 og har hatt solid vekst siden oppstarten. Selskapet tilbyr en moderne flåte med innovativ teknologi for bærekraftig håndtering, behandling og transport av fisk. Etter overtakelsen av nybyggene fra Zamakona og Sefine vil den totale flåtekapasiteten i Intership være på om lag 26.200 kubikkmeter fordelt på elleve brønnbåter, og vil med dette nybyggingsprogrammet være et av de ledende brønnbåtrederiene. Fartøyene opererer i Norge, Chile, Skottland, og i Canada.

KLASSE

Inter Scotia er klasset i DNV og har fått notasjonen 1A Battery(Safety) E0 TMON ER(SCR). Brønnbåten fører norsk flagg med Ålesund som hjemmehavn.

MASKINERI

Båten er utstyrt med tre hovedgeneratorer av typen 6EY22ALW levert av Yanmar Power Technology. Gir og propellsystem er levert av Finnøy Gear & Propeller med typebetgnelsen 2G30 for gir og P78 for propell. Nødgenerator er av typen C9.3 fra Caterpillar mens Schottel har levert to thrustere av typen STT 002 FP. Kongsberg Maritime har levert ror og styremaskin og kjele kommer fra Ulmatec Pyro.

DEKK

Dekkskraner er produsert av Palfinger mens HPU-enheten som driver hydraulikkanlegget er fra Bergen Hydraulic. Dekksutstyr ellers er levert av Evotec. Fiskehåndtering og RSW-anlegg kommer fra MMC First Process og omvendt osmose-anlegg er levert av Peter Taboada. HL Skjong har levert vaskeutstyr og livredningsutstyr som flåter, redningsbåt og tilhørende davit er en leveranse fra Viking Life Saving Equipment.

DIVERSE

Dørene er levert av Libra-Plast, air condition og kjøleanlegg av Teknotherm Marine mens tavler og annet elektrisk utstyr kommer fra Elkon Norge.