Island Victory (02/2020)

Vard Brevik/Vard Langsten har overlevert Island Victory til Island Offshore AS, Ulsteinvik. Fartøyet er Brevik-verftets byggenummer 831, og designet er av type UT 797 CX.

Offshore installasjonsskipet ble bestilt av rederiet i 2014, og skulle opprinnelig leveres i juni 2016. Men grunnet oljesmellen og nedgangen i næringen ble leveringstidspunktet forskjøvet etter hvert. Nybygget er bygd ved Vard Brevik, mens testing og klargjøring er gjort ved Vard Langsten. Og når skipet nå skal leveres, fremstår det som en skikkelig kraftplugg med flere bruksområder.

VERDENS STERKESTE

Forventningene til Island Victory var store, men nybygget innfrir – og vel så det. På forhånd ble slepekraften spådd til å være rundt 400 tonn. Da verftet testet slepekraften i praksis, knuste den alle rekorder. Den ble målt til 477 tonn, det kraftigste for denne typen fartøy noen sinne.

– Vi hadde forventet at Island Victory ville vise krefter, men 477 tonn var mer enn vi kunne håpe på. Dette er en båt som vil kunne slepe tungt, installere utstyr på store havdyp og i tillegg ha plass til hele ankersystem på dekk, sier adm. direktør Tommy Walaunet i Island Offshore. Far Samson (MM 04/2009) er den eneste som har vært i nærheten, med en slepekraft på 423 tonn.

FLEKSIBELT

Lengden er på drøye 123 meter, bredden er på 25 meter. Trekkraften er altså 477 tonn, og offshorekranen om bord veier i seg selv 250 tonn. Dekksarealet er på 1100 kvadratmeter, her er to ROV-er og en stor “moonpool” samt sengeplass til 110 personer. Det meste er spesialdesignet og tilpasset for nettopp Island Victory. Skipet kan brukes til et vidt spekter av arbeidsoppgaver, der det nevnes blant annet prelegging av ankersystemer, installasjon av subseautstyr, vedlikehold av brønner, vanlig ankerhåndtering, installasjon av vindmøller til havs, og som boligskip. Walaunet i Island Offshore sa til Finansavisen i november at de har sikret 100 dager med arbeid til skipet i 2020, og at det jobbes med flere prosjekter som kan gi mer arbeid.

KLASSE

Fartøyet er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: +1A1, Offshore Service Vessel+ AHTS, SPS, NAUTT-OSV (A), ICE 1A*, EO, DYNPOS AUTR, CLEAN DESIGN, DEICE, COMF-V(3), T-MON, BIS, DK(+), HL (p) OILREC, LFL*, COMF-C(3).

MASKINERI

Kongsberg Maritime har levert fremdriftssystemet. Hovedmotorene er av type B32:40V 16PCD, som yter 8000 kW. Hovedgeneratorene er fire C25:33L9ACD på 2880 kW hver. I tillegg er det installert to hjelpegeneratorer av type MTU 16V4000M34S på 1900 kW hver. Propellanlegget er av type CPP 144A/4D-ICE/B/P/N.

DEKK

Den mektige offshorekranen på dekk er levert av NOV. TTS Marine og Kongsberg Maritime har levert de andre dekkskranene. MOB-båt kommer fra Mare Safety og daviter fra TTS Marine. Livflåter er levert fra Viking Life-Saving Equipment. Helikopterdekk er levert av Marine Products. Gurskøy og Undertun har levert gangveier. Certex Norway har levert all slepeutrustning, blant annet slepewire og koblingselementer.

INNREDNING

Maritime Montering har levert og installert innredningen. Dører er levert av IMS og Bohamet. Bysseutstyr kommer fra Mare Safety og toalettsystem fra Jets. Nilsen Frys & Kjøleteknikk har levert kjølesystem