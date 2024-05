IWS Windwalker (05/2024)

China Merchants Heavy Industry (CMHI) leverte 26. mars sitt bygg nummer 262-2, CSOV fartøyet IWS Windwalker til Integrated Wind Solutions (IWS). Dette er andre skip til Oslo-rederiet som har bestilt seks like fartøy til bruk i vindindustrien der resten av serien skal leveres i løpet av 2024 og 2025.

IWS Windwalker gikk etter levering direkte fra verftet i Kina til Europa for arbeid ved Nordeuropeiske vindparker og skal inn på en kontrakt med det nederlandske selskapet TenneT.

Serien på seks vindskip er designet av Kongsberg Maritime og har fått designbetegnelsen UT 5519 DE. Kongsberg leverer også en omfattende utstyrspakke med blant annet fremdriftssystem, dekksutstyr og elektronikk til skipene. En stor andel av utstyret om bord er ellers levert av norske maritime bedrifter.

PLASS TIL 120

IWS Windwalker måler 90 meter i lengde og har en bredde på 19,6 meter. Fartøyet er utstyrt med 3d kompensert kran, bevegelseskompansert gangvei og helikopterdekk. I hekken er det landingsarrangement for datterfartøy som kan frakte opptil 12 teknikere, og om bord i hovedfartøyet er det lugarplass til 120 personer der 90 er teknikere og resten maritimt mannskap.

IWS Windwalker og søsterfartøyene får hybrid fremdriftsanlegg og vil være blant de første i bransjen som er i stand til nullutslippsoperasjoner. Om bord finnes den største batteripakken i bransjen på 2,2 Mwh og solcellepaneler for ekstra lading.

NYTT SKROGDESIGN

Nybygget har også et nytt skrog- og fremdriftsdesign som øker operasjons-

evnen og reduserer utslipp. Skipet er også det første av denne typen vindskip som har fått DNV-silent notasjonen som betyr at det har minst mulig påvirkning på livet i havet under vann.

KLASSE

IWS Windwalker er klasset i DNV og har fått notasjonen 1A Offshore service vessel (Windfarm maintenance) BIS Battery(Power) BWM(T) Clean(Design, Tier III) COMF(C-2, V-2) Crane Cyber secure DYNPOS (AUTR) E0 HELDK(S, H) LCS NAUT(OSV) Recyclable Silent(E) Strengthened(DK) Walk2work ER (SCR, TIER III). Fartøyet er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister

(NIS) med Oslo som registreringshavn.

MASKINERI

Nybygget er utstyrt med tre hovedgeneratorer av typen 3512E HD som er levert av Caterpillar. Kongsberg Maritime har levert fire azimut fremdriftsthrustere, to akter og to foran, alle av typen US 255 CP. Nødgenerator er en D13B-F MG fra Volvo Penta, mens Kongsberg Maritime har levert alle kontrollsystemer og tavler til maskinrom. Aktuatorer er levert av Eltorque, kompressorer kommer fra TMC, eksosrensesystem fra Pon Power og ballastrensesystem fra Optimarin. Batteripakken er levert av Corvus, Enwa har levert anlegg for ferskvannsproduksjon og Emerson tankpeilesystem.

DEKK

3D-kompensert dekkskran er levert av MacGregor mens Kongsberg Maritime har levert fortøyningsvinsjer. Løst fortøyningsutstyr er levert av Wilhelmsen. Lanterner, søkelys og utvendig belysning er levert av Glamox. Maritime Partner har levert datterfartøyet som brukes til transport av teknikere til vindmøllene, og losleider og gangvei kommer fra Undertun. Nilfisk har levert en høytrykksvasker og livbåter og tilhørende daviter kommer fra Viking Norsafe. Maritime Partner har levert redningsbåt mens den tilhørende daviten er levert av MacGregor. Den 3D-kompenserte gangveien for transfer av personell til vindmøller er levert av MacGregor.

INNREDNING

Innredningspakken er levert av R&M Group. Assa Abloy Vingtor har levert nøkkelsystemer og styrehusstoler er levert av Kongsberg Maritime. Kjøle for proviant og avfall er levert av Himan Hoppman og Teknotherm Marine, og samme leverandører har også levert ventilasjonsanlegg. Sanitæranlegg kommer fra Jowa og Jets Vacuum.

ELEKTRONIKK

Kongsberg Maritime har levert en omfattende elektronikkpakke for navigasjon, kommunikasjon, og alarmanlegg i tillegg til manøversystem. PA og telefonsystem kommer fra Zenitel mens Consilium har levert branndeteksjon og livbåtalarmer.Underholdningsutstyret om bord er levert av SnapTV.

DIVERSE

Malingsproduktene som er brukt kommer fra Jotun mens Libra-Plast har levert luker, deksler og utvendige dører. Vanntette innvendige dører er fra IMS og brannslukkesystem fra Survitec. CSD har levert rør- og kabelgjennomføringer. Global Maritime har utført sikkerhetsanalyser og Kongsberg Maritime modelltester.