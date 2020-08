Jostein Albert (08/2020)

I april ble Jostein Albert overlevert fra kinesiske CIMC Raffles til Nordlaks AS, Stokmarknes. Havfarmen er designet av NSK Ship Design AS, med designbenevnelse NSK H1 414.

13. juni seilte lastefartøyet BOKA Vanguard inn Hadselfjorden med havfarmen Jostein Albert om bord. Ukene etter ble brukt til det omfattende arbeidet med å forankre havfarmen på endelig lokasjon utenfor Ytre Hadseløya i Vesterålen. Det gigantiske oppdrettsanlegget, som er utviklet av Nordlaks og NSK Ship Design, har kapasitet til å romme 10.000 tonn laks. Det blir en hel del middager, for å si det forsiktig.

HEKTISK AKTIVITET

Når installasjonen på lokalitet er gjennomført, vil Nordlaks sammen med en rekke leverandører ta fatt på arbeidet som gjenstår for å ferdigstille, og til slutt sette ut laks i Jostein Albert, også kjent som Havfarm 1.

– Planen er at vi skal ha fisk i havfarmen i september, så nå blir det en hektisk periode med mange leverandører og mye personell som skal jobbe om bord for å sikre at alt blir klart. På Melbu vil man nok merke at det blir en del aktivitet både i havna og på hotellet fremover, uttalte prosjektleder Bjarne Johansen i Nordlaks i juni.

FREMTIDEN ER HER

Utover størrelsen, altså 385 meter lengde, 59,50 meter bredde og plass til seks ganger 69.000 kubikkmeter not, er det en annen viktig forskjell fra et tradisjonelt oppdrettsanlegg: Jostein Albert skal ligge i langt mer åpent farvann, og er konstruert for å tåle bølger på opp mot 10 meter. Den stasjonære Havfarmen blir forsynt med elektrisitet fra land, og skal betjenes av en batteri/gass-hybrid brønnbåt. Nordlaks mener dette er fremtiden for norsk lakseproduksjon. Målet er å bedre de miljømessige og fiskevelferdsmessige produksjonsbetingelsene i havbruksnæringen, heter det på selskapets hjemmeside. Med havfarmene flyttes den siste og mest intensive delen av laksens vekstfase ut av fjordene og lenger bort fra andre akvakulturlokaliteter enn det som er vanlig i dag.

POSITIVE RINGVIRKNINGER

Jostein Albert er en stasjonær havfarm, med forankringsløsning i baugpartiet. Nordlaks har også en Havfarm 2 under utvikling. Dette er en såkalt dynamisk havfarm, som ikke har en permanent forankringsløsning, men kan flyttes mellom områder avhengig av årstid, vær og vind, miljøforhold eller andre brukeres interesser.

Jostein Albert, oppkalt etter mangeårig styreleder i Nordlaks Jostein Albert Refsnes, gir også store positive ringvirkninger i lokalmiljøet i Hadsel i Vesterålen. Totalt skal Nordlaks investere rundt fire milliarder kroner i de to havfarm-prosjektene og tilhørende infrastruktur.

KRAFTIGE SAKER

Havfarmen blir fortøyd med 11 ankere som hver veier 22 tonn. Hvert anker har en holdekraft mellom 300 og 450 tonn. Ankrene er utplassert i tre grupper, med fire anker per gruppe mot nord-vest og sør-vest og en gruppe med tre ankre mot øst. Det er omtrent 650 meter fra ankrene til lokalitetens senterpunkt. Selve Havfarmen vil bevege seg innenfor en sirkel med radius på 450 meter fra lokalitetens senterpunkt, opplyser Nordlaks.

MASKINERI

Energikildene er landstrøm og back-up generatorer. Landstrøm-tilknytningen er på 3,5 MW. De tre generatorene har en samlet effekt på 3180 kW.

DEKK

Not- og nothåndteringsutstyrsystemer er levert av Selstad. System for håndtering av død fisk er levert fra Optimar. Seasystems har en storleveranse i forbindelse med fortøyningssystemet. Techano har levert skinnegående servicevogner og dekkskran. Søkelyssystem er levert fra R. Stahl Tranberg.

DIVERSE

AKVA Group har levert tradisjonelt luftfôringssystem og kamera. Det avanserte digitalkameraet har full HD-oppløsning, og kan levere skarpe videobilder selv under vanskelige lysforhold. Elektro og instrumentering/ automasjon er levert fra Siemens. Miljømålinger og overvåking leveres fra Akvaplan-niva. System for vedlikehold er levert av Premas AS.