Julie Pauline (02/2023)

Özata Shipyard i Tyrkia overleverte i starten på desember 2022 fiskefartøyet Julie Pauline som er bygd for Bjørnar Jonassens rederi Vidjenes AS i Båtsfjord. Dette er bygg 68 ved verftet og båten er designet av Seacon i Måløy med typebetegnelsen SC44.

Julie Pauline er rigget for fiske med snurpenot og snurrevad. Sammen med rederiet har Seacon over lengre tid jobbet for å utvikle et optimalt fartøy som er best mulig tilpasset den driften rederiet har planlagt. Rederiet har under designfasen særlig lagt vekt på lavt energiforbruk gjennom skrogutforming og tekniske valg.

Kvalitet og fiskebehandling har også vært viktig for rederiet, og dette er godt ivaretatt om bord på det nye fartøyet sammen med sikkerhet og komfort for mannskapet. Julie Pauline er 44,6 meter lang og har en bredde på 9,5 meter. Båten har en lastekapasitet på 480 kubikkmeter i RSW-tanker.

MASKINERI

Hovedmotoren er en ABC av typen 6 MDZC som yter 1326 kW. Både propellanlegg og gir av typen G50FK- 2 speed er levert av Finnøy Gear

& Propeller AS. Hjelpemotorer er av typen Scania DI13 som yter 426 kW, mens styremaskinen er levert av PMH Norway og er av typen PMH SG-400. Thrustere er levert av Brunvoll og startluftkompressor av Sperre. Separator for drivstoff er levert av Alpha Laval og automasjons- og alarmanlegget kommer fra Blueday.

DEKK

Dekkskraner er av typen Triplex og levert av Macgregor Norway. Samme leverandør har også levert notlegger av typen Triplex NK 6000. Vinsjer og hydraulikk kommer fra Lofoten Hydraulikk, fiskepumpe fra Sea Quest mens vakuumsystemet er levert av Havyard MMC. Davit til mob-båt er levert av MB Hydraulikk mens mob-båten er en Viking 470 levert av Viking Norsafe Life-Saving Equipment. De har også levert en Viking redningsflåte. Gangvei kommer fra Gurskøy.

DIVERSE

RSW-anlegget er levert av MMC Kulde, oksygensystemet av Atlas Copco og ozonsystemet av Normex. Fabrikken er produsert av Melbu Systems mens Teknotherm Marine har levert ventilasjonsanlegget. Malingen som er brukt kommer fra Jotun.