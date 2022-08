Keth (08/2022)

Det norske selskapet Martec fra Sotra ved Bergen har levert oppdrettsbåten Keth til selskapet Isqueen AS på Ure i Lofoten. Båten er produsert i aluminium ved Weldmec i Finland.

Nybygget er av typen SereCraft S8 med en lengde på 7,99 meter. Den er utviklet for personelltransport og lette oppgaver ved oppdrettsanlegg.



Keth er utstyrt med et fremdriftsanlegg med strak aksling og ror og er ellers ekstremt sterkt bygd for å tåle juling og harde påkjenninger ute på anleggene. Den er også spesielt fendret for å kunne ligge inntil merdene. Om bord i overbygget er det sitteplasser til et mannskap på to, fører og navigatør, i tillegg til fire passasjerer på benker.

MASKINERI

Båten er utstyrt med en Yanmar 6LY motor på 330 hestekrefter som er levert av Yanmar Norge. Giret har samme leverandør og er av typen Yanmar KMH61A. Thruster er levert av Sleipner Motor.

DIVERSE

På dekk er det en nokkevinsj på 1000 kilo som er levert av Tenfjord. Navigasjonsutstyret er av typen Simrad og levert av Navico i Finland mens dekks- og navigasjonslys kommer fra Hella Marine og søkelys er av typen Norselight SH 200 BS. Defroster er av typen Webasto Isotherm 10 kW og alt redningsutstyr om bord er levert av Viking.